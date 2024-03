“Não sou gato pra ficar em cima de muro, estarei ao lado de Marçal”, afirma Riedel

Governador esteve em Dourados nesta sexta-feira para abonar a filiação do ex-deputado ao PSDB e anunciou que Marçal Filho é o candidato do grupo político à sucessão do prefeito Alan Guedes; ex-governador Reinaldo Azambuja mandou recado firme aos céticos

O governador Eduardo Riedel (PSDB) deixou claro nesta sexta-feira (15), durante ato de filiação de lideranças douradenses ao PSDB, que mergulhará de cabeça na candidatura do ex-deputado Marçal Filho à Prefeitura de Dourados. “Para quem achava que por conta da responsabilidade de ser o governador do Estado eu não ficaria com meu grupo se enganou, porque não sou gato para ficar em cima do muro e estarei ao lado do Marçal Filho na disputa pela Prefeitura de Dourados, governando juntos, olhando para as pessoas que mais precisam de políticas públicas sociais, sem deixar de cuidar do desenvolvimento, da geração de empregos e de oportunidades”, enfatizou Eduardo Riedel. O governador foi o último a discursar no ato de filiações que aconteceu na Seleta Caritativa e Humanitária, no Jardim Flórida, onde horas antes ele havia vistoriado as obras de duplicação da Avenida José Roberto Teixeira.

O governador iniciou a fala agradecendo a votação que recebeu em Dourados em 2022. “Estou governador por causa de vocês. Tenho gratidão por Dourados”, enfatizou. Em seguida, diante de tantas lideranças que estavam no ato tucano, ele emendou: “Marçal dá uma olhada nesse palanque para você ver o grau de responsabilidade que você assume hoje com Dourados”. O governador parecia surpreso com o que via. “Deputados estaduais, prefeitos de toda região da Grande Dourados, nosso time do governo do Estado, o nosso ex-governador Reinaldo, vereadores, ex-prefeitos, ex-vereadores, todos aqui para prestigiar sua filiação ao PSDB”, destacou Riedel.

Ele falou da importância do grupo político e do compromisso partidário. “Estou há 23 anos no PSDB e nos 8 anos que fiquei com o Reinaldo no governo do Estado eu aprendi o que é um partido político”, enfatizou. “Recebi os 79 prefeitos e mais de 850 vereadores no gabinete, independente da legenda, porque governamos para todos”, completou. “Nosso partido carrega a responsabilidade fiscal como premissa e o legado do Reinaldo Azambuja foi deixar um Estado com capacidade de abraçar os 79 municípios e isso também foi possível graças ao respeito que temos com os prefeitos e vereadores, coisa que falta em muitos políticos hoje”, desabafou.

Eduardo Riedel anunciou investimentos de mais R$ 40 milhões em obras de asfalto em Dourados e firmou o compromisso de seguir cuidado do município. “Nosso vice prefeito Dr. Guto que está aqui e sabe que jamais vou abandonar Dourados porque na política existe grupo e estou muito feliz em estar no grupo do Marçal”, destaco Riedel, antes de concluir: “Para quem achava que por conta da responsabilidade de governar o Estado eu não ficaria com meu grupo se enganou, porque não sou gato para ficar em cima do muro”. “Ao seu lado Marçal, você terá um homem de grupo e que estará sempre a sua disposição para fazer o melhor por Dourados”, finalizou o governador.

A solenidade de filiações ao PSDB foi aberta pelo deputado estadual Zé Teixeira, presidente da Executiva Municipal. “Estou muito feliz com a presença do ex-governador Reinaldo Azambuja e do governador Eduardo Riedel neste ato, porque um cuidou muito de Dourados e o outro continua cuidando”, destacou Zé Teixeira. “Hoje é uma festa da democracia e se o PSDB está dando certo em todo o Estado, vamos fazer o mesmo em Dourados”, completou o deputado. “Marçal, seja bem-vindo de volta ao ninho tucano. O PSDB tem 53 prefeitos e com você vamos aumentar esse número”, completou Zé Teixeira.

Reinaldo quer gestão

O ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente da Executiva Estadual do PSDB, disse que estava vivendo um momento especial em Dourados. Ele nominou os deputados estaduais que prestigiaram o ato de filiação e destacou a parceria com o governador Eduardo Riedel. Reinaldo também destacou a presença dos 8 prefeitos e uma prefeita no ato de filiação e falou da amizade que tinha com Marçal Filho. “Marçal, você sabe o carinho que tenho por você e fazemos política desde os anos 2000, de forma que fico feliz em ter você de volta ao PSDB como o nosso pré-candidato a prefeito de Dourados”, enfatizou.

Reinaldo Azambuja disse que a pré-candidatura de Marçal Filho nasceu do pulsar das ruas porque, segundo ele, “Dourados precisa de uma gestão capaz de encontrar soluções para mudar a vida das pessoas”. Na sequência, o ex-governador apontou os investimentos da sua gestão no município. “O Eduardo Riedel e eu fizemos muito por Dourados e com o Marçal continuaremos fazendo porque somos políticos preocupados com a população, com o bem estar das pessoas”, afirmou. “Se tinha alguém com dúvida sobre a candidatura do Marçal, essa dúvida acabou hoje. Queremos Dourados com gestão, com equipe comprometida com soluções para a cidade e o PSDB é um partido plural, que apoia os bons projetos e cuida das pessoas”, completou.

Reinaldo Azambuja ressaltou que a união partidária levará todos a caminhar com o projeto do PSDB em Dourados. “Estamos representando pela ampla maioria pela candidatura do Marçal e respeitamos quem não concorde, mas a maioria decidiu pela candidatura que nasceu nas ruas”, enfatizou Reinaldo. “Precisamos deixar claro que não é a política do nós contra eles, mas a política do nós por eles, pela população de Dourados”, completou. “Vim essa noite aqui porque aprendi a te respeitar Marçal, porque nos 4 anos que estivemos juntos, eu no governo do Estado e você na Assembleia Legislativa, você nunca bateu às portas do governo para pedir nada pessoal, mas sempre pedir por Dourados”, ressaltou.

O ex-governador encerrou a fala afirmando que não tinha dúvidas que o ex-deputado Marçal Filho tinha sensibilidade para atender a população nas suas principais necessidade e para fortalecer a boa política, com transparência e com decência. “Mas precisamos que vocês ajudem na construção desse projeto para Dourados, com o engajamento de cada um de vocês, levando as propostas do Marçal ao maior número de pessoas e mostrando que temos compromisso com a gestão eficiente”, convocou. Por fim, o ex-governador encerrou destacando a importância da filiação de Marçal Filho ao PSDB como pré-candidato do partido à prefeitura. “A angústia que Dourados tinha se você seria candidato ou não acaba agora, neste ano”, concluiu Reinaldo Azambuja.

Marçal quer parcerias

Ao discursar durante o ato de filiação ao PSBD e já como pré-candidato à Prefeitura de Dourados, Marçal Filho foi enfático: “Quero agradecer a Deus. Perdi as últimas eleições, não me reelegi deputado, mas Deus estava preparando algo maior, muito maior”. O pré-candidato tucano falou que a esperança da população estava acabando e que ele aceitou o desafio de disputar a prefeitura para resgatar a confiança das pessoas. “A cidade que mais cresce, a mais bonita, onde os empreendedores estão investindo, a prefeitura deixa as pessoas no sol em pé até para pagar impostos”, desabafou. “Não podemos admitir que as pessoas viajem para Dubai enquanto nossa cidade está nessa situação”, completou. “Reinaldo fez muito por Dourados e o Riedel comanda hoje um Estado visto como um dos melhores do Brasil, por isso disse pra eles que aceitaria o convite desde que eles estivessem comigo”, enfatizou. “Dourados não pode mais ser motivo de críticas lá fora, Dourados vai dar certo sim e vamos fazer isso pela nossa cidade”, concluiu.

Um momento marcante do ato desta sexta-feira ocorreu quando Marçal Filho abonou a ficha de filiação do próprio pai ao PSDB. “Vou chamar aqui uma pessoa especial que vai se filar pela primeira vez a um partido político”, anunciou. “O sonho dele era que um dia eu fosse prefeito de Dourados e ele falava muito em estar ao lado do Reinaldo e do Riedel no lançamento da minha pré-candidatura”, narrou. “Agora ele está se filiando ao PSDB aos 89 anos de idade. Obrigado pai. Obrigado mãe”, finalizou. Marçal Filho também anunciou a filiação da esposa Patrícia ao PSDB e antes de encerrar o discurso destacou a importância da família, pedindo, em seguida, para que todos orassem o Pai Nosso.

Filiação concorrida

Além do governador Eduardo Riedel, do ex-governador Reinaldo Azambuja e do deputado estadual Zé Teixeira, a solenidade de filiação de Marçal Filho ao PSDB também foi prestigiada pelos deputados estaduais Pedro Caravina (PSDB), Mara Caseiro (PSDB), Antônio Vaz (Republicanos), Paulo Corrêa (PSDB) e Lia Nogueira (PSDB). Estiveram presentes no ato o prefeito de Itaporã, Marcos Paco; de Caarapó, André Nezzi; de Maracaju, Marcos Calderam; de Itaquiraí, Thalles Tomazelli; de Jateí, Eraldo Jorge Leite; de Glória de Dourados, Aristeu Pereira Nantes; de Naviraí, Rhaiza Matos; de Taquarussu, Clóvis José do Nascimento, além da ex-prefeita de Dourados, Délia Razuk, os vereadores Fábio Luis, Diogo Castilho, Juscelino Cabral, Rogerio Yuri, Tânia Cristina, Liandra da Saúde, Pudim, bem como ex-vereadores e secretários de Estado.