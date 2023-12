Na última semana no ano, Funtrab oferece 342 vagas em Dourados

As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento

Na última semana do ano, a Funtrab (Fundação do Trabalho) oferece 342 vagas de empregos em Dourados. Os interessados podem comparecer na agência munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua Mato Grosso, 2.100 – Vila Planalto, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30 para concorrer às ofertas e pedir o seguro-desemprego.

As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. As vagas são para açougueiro, ajudante de açougueiro, assistente de serviço de contabilidade, etc. Confira AQUI todas as vagas.