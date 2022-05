Na inauguração da nova sede da Guarda Mirim, Alan destaca atuação de Cemar Arnal

Durante a cerimônia de inauguração da nova sede da Guarda Mirim de Dourados, nesta quarta-feira (18), o prefeito Alan Guedes (PP) destacou a atuação do vereador e vice-presidente da Câmara, vereador Cemar Arnal.

“Cemar vem desenvolvendo um belo trabalho, buscando incansavelmente trazer benefícios para a infraestrutura da Guarda Mirim. Esta inauguração mostra o resultado dessa luta”, destacou Alan.

Participaram do evento o governador Reinaldo Azambuja, o presidente e o vice da Guarda Mirim de Dourados, João Frazão e pastor Idelmar Berbet, além dos vereadores Laudir Munaretto (MDB), Rogério Yuri (PSDB), Creuzimar Barbosa (União Brasil), Juscelino Cabral (PSDB), Mauricio Lemes (PSB), Olavo Sul (MDB), Sergio Nogueira (PSDB), Daniel Junior (Patriotas), além do ex-secretário estadual de Saúde Geraldo Resende e do deputado Barbosinha.

Por sua vez, Cemar disse ser favorável às parcerias e que o local possa se transformar em Escola Cívico Militar. Ele também enfatizou o “excelente trabalho que vem sendo desenvolvido pela atual direção da instituição”.

A GMD agora vai receber iluminação da quadra de esportes e a construção de pista de caminhada na quadra localizada no Jardim João Paulo II. Essa informação foi confirmada pelo governador durante o evento.

Na cerimônia de inauguração estavam presentes os familiares de Ailton Stropa Garcia, advogado que era um entusiasta da Guarda Mirim e muito fez pela instituição, além dos familiares de Fadul Alencar. Ambos foram homenageados tendo seus nomes inscritos em espaços da na estrutura da sede.