Na Expoagro, vereadores entregam honrarias a personalidades do agronegócio

Vereadores de Dourados entregaram homenagens a representantes do agronegócio douradense durante Sessão Solene na 56ª Expoagro. O evento, em parceria com o Sindicato Rural, foi realizado nesta quarta-feira (18) no auditório do Parque de Exposições João Humberto de Carvalho.

A sessão teve a presença de diversas autoridades políticas, incluindo o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, que foi um dos homenageados da noite e recebeu o Diploma de Honra ao Mérito.

“Dourados é uma cidade que pulsa o agro. Parabéns à Câmara, ao presidente Laudir, aos vereadores e vereadoras porque homenagear essas pessoas é homenagear o segmento que tem dado sustentabilidade ao desenvolvimento do Brasil e do Mato Grosso do Sul. Quero agradecer pela oportunidade também [de receber uma homenagem]. Estou governador, mas sou produtor rural e tenho muito orgulho disso”, destacou Azambuja.

O presidente da Câmara, vereador Laudir Munaretto (MDB), também ressaltou o quanto o setor do agronegócio é um pilar importante da economia municipal, assim como a parceria com o Governo do Estado.

“É muito importante para nós homenagearmos essas pessoas que pulsam o agronegócio no nosso município. Isso inclui também o governador, pelos relevantes serviços que tem feito na nossa cidade, com grandes obras. A Câmara está aqui para agradecer e homenagear aqueles que fazem do nosso Estado e país uma potência no agro”.

O vereador Mauricio Lemes (PSB) falou durante a cerimônia representando todos os vereadores. Ele apontou a importância da Casa de Leis douradense em ser parceira nas iniciativas do setor e reconhecer todos que fazem parte desse processo.

“É uma satisfação muito grande poder falar em nome dos meus colegas. Sabemos que a Câmara tem ações importantes que valorizam o agronegócio no nosso município. Sem dúvida é uma pauta muito importante, pois sabemos que o nosso município depende do setor. Então valorizar as pessoas que trabalham para desenvolver o nosso município sempre vai ser importante e relevante”.

Já o prefeito Alan Guedes (PP) apontou a importância de reconhecer pequenos e grandes nomes do agronegócio local, considerando que todos fazem parte de uma cadeia produtiva importantíssima.

“Um evento como esse é uma oportunidade de a gente conhecer também essas pessoas que fazem da nossa cidade, uma cidade tão rica. Não somente no agronegócio em larga escala, mas também na produção familiar ou de pequeno porte. São pessoas que estão no cotidiano da cidade levando, por exemplo, comida efetivamente para o douradense. É um privilégio poder participar dessa sessão”.

Ainda durante a Sessão Solene, houve uma apresentação especial de música e danças típicas do CTG (Centro de Tradições Gaúchas) Querência do Sul.

Os homenageados

A fotogaleria da Sessão Solene na Expoagro está disponível no site oficial da Câmara, assim como a íntegra da transmissão ao vivo, disponível no canal da TV Câmara de Dourados no YouTube.

Abaixo, confira a lista completa dos homenageados deste ano:

1. Angelo Cesar Ajala Ximenes;

2. Antônio Luiz Nogueira;

3. Carlos Humberto Rodrigues Flores;

4. Eduardo Corrêa Riedel;

5. Eduardo Soubhia;

6. Gilberto Darci Bernardi;

7. Irani Eberhard;

8. Issao Iguma Filho;

9. José Cardoso dos Santos;

10. José Firmino da Rocha;

11. Nadir Conti;

12. Newton Yomei Fujii;

13. Odon Ebenritter;

14. Paulo César Batista Vieira;

15. Peter Ferter;

16. Reinaldo Azambuja;

17. Rodolfo Oliveira Nogueira;

18. Ruderson Azambuja Carneiro;

19. Associação Agrosório dos Produtores de Horti-Fruti-Granjeiro, Leite e seus derivados – representado por Julio Fernandes da Silva.