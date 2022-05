Na Espanha, mulher se infecta com Delta e Ômicron em apenas 20 dias

É a reinfecção mais rápida documentada até hoje

Uma profissional de saúde de 31 anos da Espanha se contaminou com as variantes Ômicron e Delta da Covid-19 em apenas 20 dias e se tornou o caso documentado de reinfecção mais rápido já registrado, informou o Institut Català de Salut de Tarragona.

Segundo as informações oficiais, divulgadas por uma das representantes do Instituto, Cristina Gutiérrez Fornés, a profissional já tinha tomado três doses das vacinas disponíveis no país, mas se contaminou mesmo assim – em ambos, casos leves.

A infecção ainda mostra a capacidade da variante Ômicron, que rapidamente se tornou a cepa predominante no mundo, de ter o chamado escape vacinal e também de reinfectar pessoas que contraíram outras cepas do coronavírus Sars-CoV-2.

Em 20 de dezembro, a mulher resultou positiva no teste de rotina feito no hospital onde trabalha e estava assintomática. Depois de ter testado negativo no exame seguinte, em 10 de janeiro, ela começou a apresentar sintomas de tosse, febre e mal estar. Por isso, fez um novo teste para detectar o coronavírus, que deu positivo.

Após o sequenciamento em laboratório, ficou constatada que a infecção assintomática foi provocada pela Delta e a com sintomas leves pela Ômicron.

Conforme Fornés, o resultado da operadora sanitária mostra a importância de fazer um sequenciamento de genoma do vírus de todas as pessoas que estão com o esquema vacinal completo e que resultam positivos para a doença ou que se reinfectam. Isso porque assim é possível identificar rapidamente novas variantes que podem evadir a defesa imunológica natural e aquelas induzidas pela vacina.

Da AnsaFlash