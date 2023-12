Na Capital, Liandra busca parceria com a Casa da Mulher Brasileira

Com o propósito de apresentar as principais ações desenvolvidas pela Procuradoria da Mulher na Câmara de Dourados, a vereadora Liandra da Saúde (PTB) esteve na terça-feira (12) na Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande, acompanhada pela coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, psicóloga Andreia Moraes Bonito e pela assistente social do Legislativo, Piedra dos Santos Rosa.

Elas foram recebidas pela superintendente da Casa da Mulher Brasileira, Elza Maria Losh e pela subsecretária de Políticas de Mulheres, Carla Stephanini, onde explicaram como são feitos os procedimentos de atendimento às mulheres e a estrutura do local, que funciona desde fevereiro de 2015.

Durante a visita, a vereadora destacou a criação da Procuradoria da Mulher e da Sala Rosa, inaugurada recentemente na Câmara Municipal de Dourados e enfatizou a importância de parcerias com outras instituições no enfrentamento da violência contra a mulher.

“A Casa da Mulher Brasileira é exemplo de atendimento e acolhimento humanizado a mulher em situação de violência e, enquanto vereadora e presidente da Procuradoria da Mulher na Câmara, pretendemos compartilhar experiências e desenvolvermos algumas ações voltadas às mulheres em Dourados”, afirmou Liandra.

A vereadora destacou ainda a agenda realizada em abril, em Campo Grande, com a ministra Cida Gonçalves, juntamente com a secretária de Assistente Social, Daniela Hall, onde o assunto em pauta foi a implantação da Casa da Mulher Brasileira, em Dourados. “Segundo consta, o governo federal já autorizou a abertura de licitação para construção da Casa da Mulher Brasileira, onde inclusive o município já tem uma área definida para construir, próximo ao Hospital da Missão Caiuá”, comemorou Liandra.