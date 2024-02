Na busca por um técnico, Corinthians mira Cuca e estrangeiros

Após a demissão de Mano Menezes o Corinthians tentou Márcio Zanardi. Segundo o Lance!., Zanardi havia se despedido do elenco do São Bernardo e estava apalavrado com o Timão, mas o clube desistiu de contratá-lo por um escândalo de corrupção em 2016, quando o profissional estava nas categorias de base do Alvinegro. O treinador negou qualquer tipo de envolvimento, mas a imagem do técnico ficou arranhada no Parque São Jorge.

Além disso, Zanardi não poderia comandar o Corinthians no Paulistão, já que o regulamento impede um treinador de comandar duas equipes na competição. Agora três nomes despontam para ocupar a vaga de Mano Menezes: Cuca, Luís Zubeldía e Gabriel Milito.

Cuca ganha força

Sem Zanardi, o nome de Cuca ganhou força nos corredores do Parque São Jorge e voltou à pauta do Corinthians, tendo em vista que a Justiça da Suíça anulou sua condenação de estupro.

Antes de realizar qualquer contato com o treinador, a diretoria alvinegra vai avaliar o comportamento da torcida em relação a um possível retorno de Cuca, que comandou o Timão por dois jogos na temporada passada, mas decidiu deixar o clube após protesto de torcedores.

Gringos em pauta

O Corinthians também não descarta um estrangeiro, e tanto Gabriel Milito quanto Luís Zubeldía são bem avaliados. O primeiro chamou a atenção da diretoria quando o Timão enfrentou o Argentinos Juniors na Libertadores do ano passado, e Zubeldía foi alvo do São Paulo antes da contratação de Thiago Carpini. Ambos estão sem clube

A cúpula corintiana, com Augusto Melo, Rubão e Fabinho Soldado, vai se reunir nas próximas horas no CT Joaquim Grava para debater os nomes citados e discutir os próximos passos.

Para o clássico desta quarta-feira (7), contra o Santos, o Timão deve ter o interino Thiago Kosloski à beira do gramado.