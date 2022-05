Mutirão de regularização do CadÚnico será realizado nos Cras do Guaicurus e Canaã I

O atendimento no Guaicurus será durante todo o dia e no Canaã I das 7h às 13h

A Prefeitura de Dourados, por meio da Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social), informa que um novo mutirão de regularização do CadÚnico será realizado nesta sexta-feira (29). Os atendimentos ocorrem no Cras do Guaicurus (ao lado do Poupatempo), das 7h às 16h, com pausa pro almoço, e no Cras do Canaã I, com atendimento das 7h às 13h.

O objetivo é atender cerca de 13 mil famílias que estão com alguma irregularidade no cadastro. A atualização é exigência do Ministério da Cidadania e tem como objetivo averiguar e revisar os cadastros para evitar que pessoas percam benefícios do Governo Federal.

É necessário levar os documentos de todos que moram na casa. RG, CPF, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, conta de luz atualizada e Certidão de Nascimento e Declaração de matrícula – para crianças e jovens de 4 a 21 anos. As famílias também podem, durante a semana, agendar o atendimento.

Segundo o coordenador do Cadastro Único em Dourados, Edivaldo Correa de Oliveira ressalta ainda que, “caso alguma família tenha dificuldades em conseguir a declaração com a escola nesse momento, o atendimento será garantido da mesma forma”.