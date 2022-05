Mutirão de regularização do CadÚnico segue nesta sexta no Canaã 1 e Cachoeirinha

Famílias devem ser recadastradas para não deixar de receber benefícios do Governo Federal

A Prefeitura de Dourados, por meio da Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social), segue nesta sexta-feira (13) com o mutirão de regularização do CadÚnico. Desta vez, a ação acontece nos CRAS Canaã 1 e Cachoeirinha, das 7h às 13h. O recadastramento é exigência do Ministério da Cidadania e visa averiguar e revisar os cadastros para evitar que pessoas percam benefícios do Governo Federal.

Segundo o coordenador do Cadastro Único em Dourados, Edivaldo Correa de Oliveira, é necessário levar os documentos de todos que moram na casa. “RG, CPF, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, conta de luz atualizada e Certidão do Nascimento e Declaração de matrícula – para crianças e jovens de 4 a 21 anos. As famílias também podem, durante a semana, já agendar o atendimento”, explica.

O mutirão do CadÚnico é organizado pela equipe liderada pela secretária de Assistência Social, Ediana Mariza Bach e tem o calendário de maio definido. Nas próximas semanas, estão agendados mutirões nos Cras Guaicurus e Jóquei Clube, dia 20, e, no dia 27, a ação volta aos Cras Parque do Lago e Canaã 1. O serviço deve ser mantido até que todas as famílias que recebem esses benefícios sejam atendidas e tenham seus cadastros regularizados.