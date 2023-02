Mundial de Clubes: Vini Jr brilha na final e é eleito o melhor jogador do torneio

O Real Madrid venceu neste sábado o Al Hilal neste sábado e se sangrou campeão do Mundial de Clubes da Fifa. Segundo o Lance!., o atacante Vinícius Júnior foi eleito o craque do torneio e recebeu a Bola de Ouro. Em segundo lugar, ficou o uruguaio Federico Valverde, também do Real e em terceiro, o argentino Luciano Vietto, do Al-Hilal. Pedro, do Flamengo, foi o artilheiro da competição com quatro gols e ficou com a chuteira de ouro.

Vini Jr já havia brilhado na semifinal contra o Al-Ahly, do Egito, na vitória do Real Madrid por 4 a 1. Naquela partida, o brasileiro marcou o primeiro gol. Na decisão contra o Al-Hilal, neste sábado, o ex-Flamengo marcou dois gols e deu uma assistência na goleada por 5 a 3.

Vini Jr é o sexto jogador brasileiro a conquistar o prêmio de melhor jogador de um Mundial de Clubes. Ano passado, Thiago Silva, do Chelsea, foi eleito o craque da competição. Edílson (Corinthians, 2000), Rogério Ceni (São Paulo, 2005), Kaká (Milan, 2007) e Cássio (Corinthians, 2012) foram os outros brasileiros que ficaram com o prêmio.