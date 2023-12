Mundial de Clubes: Al Ittihad vence Auckland City e pode enfrentar Fluminense

A edição de 2023 do Mundial de Clubes, última a ser disputada no atual formato, com sete participantes, começou nesta terça-feira (12) com a tranquila vitória do Al Ittihad sobre o Auckland City.

Jogando em casa, o time saudita não encontrou dificuldades para passar pelo rival neozelandês, tanto que marcou os três gols do triunfo na etapa inicial.

Apesar das várias tentativas criadas, que poderiam ter possibilitado um placar mais elástico, a equipe liderada por Marcelo Gallardo superou o Auckland City com os gols de Romarinho, N’Golo Kanté e Karim Benzema.

O resultado positivo do Al Ittihad aproximou o clube saudita de um possível encontro com o Fluminense, campeão da Copa Libertadores da América, nas semifinais do torneio da Fifa. No entanto, o clube de Benzema precisará passar pelo Al Ahly, do Egito, nas quartas de final.

Do outro lado da chave, o Club León, do México, pegará o Urawa Red Diamonds, do Japão. O vencedor enfrentará o Manchester City na fase seguinte.

As quartas de final do Mundial de Clubes, que ocorre em Jidá, serão disputadas na próxima sexta-feira (15).

Da AnsaFlash