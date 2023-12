Mundial de Clubes: Al Ahly faz 3 no Al-Ittihad de Benzema e pega o Fluminense

Maâloul, de pênalti, El Shahat e Ashour marcaram os gols do Al Ahly; O astro francês Benzema descontou para o Al-Ittihad

O favorito Al-Ittihad, que gastou uma fortuna para montar o elenco deu adeus ao Mundial de Clubes nesta sexta-feira. Segundo a Gazeta Esportiva, o Al Ahly nem tomou satisfação, e venceu por 3 a 1 no Estádio Rei Abdullah, em Jedá, na Arábia Saudita, pelas quartas de final. Maâloul, de pênalti, El Shahat e Ashour marcaram os gols. O astro francês Benzema, que descontou para os árabes, desperdiçou uma penalidade.

Assim, o clube do Egito avança para a próxima fase e agora enfrenta o Fluminense por uma vaga na grande decisão do torneio mundial. A partida acontece na próxima segunda-feira (18), a partir das 15 horas (de Brasília), novamente no Estádio Rei Abdullah.

Do outro lado da chave, o Urawa Reds, do Japão, venceu o Club León, do México, mais cedo nesta sexta e também se classificou à semifinal. A equipe japonesa enfrenta o Manchester City, na terça, às 15 horas, em Jedá. A disputa pelo terceiro lugar e a final estão previstos para o dia 22 (sexta-feira).

O jogo entre Al Ahly e Al-Ittihad

Jogando em seus domínios, o Al-Ittihad foi o primeiro a levar perigo. Logo aos nove minutos, Kanté cruzou da direita, a defesa do Al Ahly cortou mal e a bola sobrou na área para Romarinho, que chutou forte, mas parou em grande defesa do goleiro El Shenawy.

A resposta dos egípcios veio quatro minutos depois. Hany avançou pela direita, entrou na área e tentou o chute cruzado, mas o goleiro Al-Mayouf defendeu com o pé direito.

Aos 20, saiu o gol da partida. Após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti Kadesh após cortar lançamento com o braço. O lateral Maâloul foi para a cobrança, bateu forte no meio e marcou.

Ainda no primeiro tempo, aos 43, o Al-Ittihad teve uma penalidade máxima assinalada a seu favor. Com outra interferência do árbitro de vídeo, o juiz Jesus Valenzuela viu movimento faltoso no toque de braço do zagueiro Abdelmonem, do Al Ahly. Benzema foi para a batida, mas parou em defesa de El Shenawy.

Na volta do intervalo, o clube do Egito ampliou a vantagem no marcador aos 13 minutos. El Shahat recebeu passe na área, dominou, ajeitou o corpo e bateu com categoria para vencer o goleiro Al-Mayouf e anotar o 2 a 0.

Três minutos mais tarde, o Al Ahly sacramentou a vitória com Ashour. Em jogada de contra-ataque, após bola roubada na intermediária, Kahraba foi lançado na área, avançou até a linha de fundo e rolou para o volante bater cruzado e marcar o terceiro.

Por fim, aos 44, os egípcios ficaram com um a menos após o atacante Modeste receber cartão vermelho direto depois de acertar cotovelada em disputa com Hegazy. Já nos acréscimos da etapa complementar, aos 46, o Al-Ittihad descontou. Benzema aproveitou desvio em cobrança de escanteio e finalizou para o fundo da rede.