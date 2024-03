Mulher é presa tentando entrar na PED com entorpecente introduzido no corpo

Uma mulher de 59 anos foi flagrada por policiais penais tentando entrar na Penitenciária Estadual de Dourados com entorpecentes introduzidos nas partes íntimas. O flagrante ocorreu na manhã deste domingo, 03, durante procedimento de revista corporal de rotina com o uso do bodyscan.

Conforme a policial penal responsável pelo procedimento, foi verificada inconsistência na imagem corporal da visitante, que estava na unidade prisional para visitar o marido. A servidora percebeu um volume anormal na região genital. Ao questionar a mulher, ela confessou que havia introduzido em seu corpo um invólucro contendo entorpecentes.

A visitante foi encaminhada para registro de ocorrência e está presa por tráfico de drogas qualificado, por ter ocorrido em unidade prisional. O peso e o tipo do entorpecente não foram informados.