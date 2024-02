MS: Mais de 31,4 mil pessoas renegociaram na Faixa 1 do Desenrola

Valor dos débitos refinanciados supera R$ 25 milhões e contempla dívidas de até R$ 20 mil de pessoas que ganham até dois salários mínimos

Em Mato Grosso do Sul, mais de 31,4 mil pessoas formalizaram negociações na Faixa 1 do Programa Desenrola do Governo Federal, entre 9 de outubro de 2023 e 18 de fevereiro deste ano.

A dimensão da relevância do Desenrola é visível na diferença entre a dívida original e o valor final renegociado. Em Mato Grosso do Sul, os débitos somavam mais de R$ 159,4 milhões. Após os ajustes oferecidos com os descontos, o total devido caiu para R$ 25 milhões. Desses, R$ 4,4 milhões foram quitados à vista e R$ 20,5 milhões reorganizados de forma parcelada.

Campo Grande está entre as 30 cidades com maior volume de negociações no Brasil. Na capital sul-mato-grossense, mais de 16,8 mil pessoas se beneficiaram do programa, em um volume de R$ 13,5 milhões negociados em mais de 38,8 mil contratos.

A Faixa 1 contempla pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único de Programa Sociais (CadÚnico) e engloba dívidas negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022 que não ultrapassem o valor de R$ 20 mil cada.