MS leva oito equipes ao Festival Sesi de Robótica 2023 em Brasília

Contagem regressiva para o nacional! Faltam dois dias para a maior competição de robótica educacional do Brasil. É o Festival Sesi de Robótica, que vai reunir em Brasília (DF) as principais equipes do país para disputas eletrizantes em quatro modalidades, entre os dias 15 e 18 de março. O palco do torneio será o Estádio Nacional Mané Garrincha, no coração da capital federal.

Nesta temporada, crianças e adolescentes de 9 a 18 anos devem buscar soluções para desafios ligados à energia. Para isso, eles aplicam conceitos de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática para criação de projetos de inovação, além da construção e programação de robôs, que devem completar missões. Mais de 2 mil estudantes são esperados para participar do evento, que é gratuito e aberto ao público.

Mato Grosso do Sul será representado por oito equipes, oriundas de todas as sete escolas da Rede Sesi de Educação no Estado: Tera Robotics (Três Lagoas), Mac Robots (Maracaju), Tupitech (Corumbá), Alphadroids (Aparecida do Taboado), Tech Vikings – FRC (Naviraí), Tech Vikings – FLL (Naviraí), BR Racing (Dourados) e Peregrine Race (Campo Grande).

O assessor de tecnologias educacionais do Sesi MS Fabio Sousa, que atuará como um dos árbitros do festival, destaca que todos os estudantes que alcançam o torneio nacional já podem se sentir vencedores, independentemente de troféu ou medalha. “Todos os alunos são campeões. Agora, o objetivo final é se divertir e colocar em prática tudo o que foi aprendido ao longo da temporada. Nossos alunos trabalharam bastante para esse evento”.

Em 2022, Mato Grosso do Sul obteve uma conquista inédita em festivais nacionais de robótica. A equipe MegaMentes, da Escola Sesi de Dourados, faturou o troféu na categoria técnica Design de Robô da modalidade FIRST LEGO League (FLL).

Conheça as modalidades em disputa no Festival Sesi de Robótica

FIRST LEGO League Challenge (FLL): alunos de 9 a 16 anos formam equipes de 2 a 10 integrantes para construir robôs feitos de peças de LEGO, que devem cumprir uma série de atividades e somar o máximo de pontos em 2 minutos e meio em três rounds. O time ainda é responsável por idealizar e criar um projeto de inovação, que é uma solução para um problema real dentro da temática da temporada, que, neste ano, é Energia.

FIRST Tech Challenge (FTC): estudantes do ensino médio constroem robôs maiores, de até 19kg, a partir de um kit de peças reutilizáveis, tecnologia Android e uma variedade de níveis de programação baseada em CAD, Java e Blocks. Os competidores desenvolvem um portfólio de engenharia para detalhar o funcionamento dos robôs, que devem cumprir atividades, como carregar blocos, em uma arena.

FIRST Robotics Competition (FRC): categoria mais complexa, envolve alunos do ensino médio, que constroem e programam robôs de porte industrial, que chegam a 55 kg e têm mais de 1,5 metro de altura, para também realizar tarefas em uma arena.

F1 in Schools: o projeto educacional da FÓRMULA 1 instiga os estudantes a montarem escuderias, com três a seis integrantes. As equipes constroem um carro em miniatura, réplica dos carros oficiais de corrida, que, impulsionados por um cilindro de CO2, podem chegar a 80 km/h em uma pista de 24 metros de comprimento.