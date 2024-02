MS Florestal leva ação de captação e ajuda para elaborar currículos para Água Clara

Interessados em trabalhar na área florestal de qualquer nível de escolaridade e atuação poderão comparecer hoje (6) na Feira Livre a partir das 19h

A MS Florestal, empresa genuinamente sul-mato-grossense da área de operações florestais, vai realizar uma ação de captação e de ajuda na elaboração de currículos em Água Clara. O evento faz parte do Projeto Mais Cidadania, que acontece em parceria com Bracell Social e a Prefeitura de Água Clara.

Hoje, dia 6 de fevereiro, a partir das 19h na Feira, Livre, interessados em atuar no setor florestal poderão entregar seus currículos aos colaboradores que estarão presentes na tenda da MS Florestal. Quem tem dúvidas ou inseguranças relacionadas a elaboração do currículo, poderá também receber dicas e ajuda para elaborar o melhor documento.

A ação foi pensada para fazer parte das comemorações de 70 anos do município de Água Clara, um dos locais onde a MS Florestal atua desde seu início em Mato Grosso do Sul em 2021. No local, haverá também distribuição de pipoca.

“Nosso objetivo é fazer um mapeamento dos profissionais com potencial de atuação na empresa. Queremos abrir as portas para talentos locais, proporcionando não apenas empregos, mas também desenvolvimento pessoal e profissional. Estamos comprometidos em contribuir para o crescimento sustentável de Água Clara, que tão bem nos recebeu”, expressa Marisa Coutinho, gerente de Relações Institucionais, Governamentais e com Comunidades da MS Florestal.

Mais Cidadania

O Projeto Mais Cidadania tem como objetivo principal oferecer serviços integrados, essenciais e gratuitos em diversas áreas voltadas à cidadania, como educação e lazer, para a população dos municípios com atuação da empresa. Essa iniciativa visa fortalecer o diálogo e relacionamento com as comunidades.

No ano passado, na primeira edição do Mais Cidadania em Água Clara, um contêiner foi instalado na Praça Central, e aberto à população com diversas atividades realizadas de forma voluntária por funcionários.

Melhorias em Água Clara

A MS Florestal também demonstra seu compromisso com as comunidades onde atua por meio de obras para melhoria da estrutura do Hospital Nossa Senhora Aparecida e construção de novas salas de aula na Escola Municipal Márcia Cristina Fioratti Javarez.

No hospital, a empresa providenciou pintura externa e interna do hospital, além de reformas de acessibilidade das enfermarias e banheiros. Portas hospitalares foram padronizadas e demais portas internas e externas substituídas. Ainda em uma segunda fase, será feita uma recepção para que os pacientes não precisem mais aguardar o atendimento na área externa do hospital.

Na escola, serão construídas duas salas de aula, que beneficiarão as mais de 120 crianças matriculadas. As obras fazem parte do Plano de Prevenção e Mitigação de Impacto Social da empresa, atendendo à demanda local do município nas áreas da Saúde e Educação.

Serviço

Captação de currículos

Feira Livre, Água Clara

Terça-feira, 6 de fevereiro

A partir das 19h

Sobre a MS Florestal

A MS Florestal é uma empresa genuinamente sul-mato-grossense que fortalece as atividades de operação florestal do Grupo RGE no Brasil, com ênfase na silvicultura, desde o plantio do eucalipto até a manutenção da floresta. A MS Florestal é comprometida com a filosofia empresarial dos 5Cs, de que tudo o que fazemos deve ser bom para a Comunidade, para o País, o Clima e para o Cliente e só então será bom para a Companhia.

Sobre o Bracell Social

Bracell Social é um programa de investimento social, alinhada às diretrizes do Grupo RGE, norteado por 3 pilares (3E’s – Educação, Empoderamento e Bem-estar). São realizados projetos que contribuem com o desenvolvimento das comunidades locais, conectando a inclusão social e a sustentabilidade, de modo que as pessoas possam desenvolver suas capacidades individuais e ter acesso a oportunidades para uma vida melhor.