MS-156 que liga Dourados a Itaporã recebeu nova pavimentação no trecho que sofreu estragos da chuva

Quem for trafegar pela MS-156, entre Dourados e Itaporã, não vai encontrar buracos ou crateras que foram abertas devidos os estragos provocados pelas chuvas na semana passada. O trecho foi recuperado, inclusive recebendo nova pavimentação no local.

As fortes chuvas que caíram nos dias 12 e 13 de abril abriram buracos e crateras em dois pontos da rodovia, mas esta não foi interditada, porque os estragos estavam na parte do acostamento e houve uma adequação no tráfego para que os veículos pudessem seguir por este caminho.

Segundo a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), em 48 horas o trecho que estava com estragos foi pavimentado, com obras em cerca de 100 metros. Para evitar que o problema volte a ocorrer, foram refeitos o acostamento e o talude e implantado sistema que suporte o volume de água em tempos de chuva forte na região.

Desvio na rodovia

Já na rodovia MS-180, que teve rompimento de um bueiro, os condutores continuam utilizando um desvio rápido neste trecho, que permite que o tráfego continue sem problemas e atrasos aos motoristas. O trânsito está fluindo normalmente, sem qualquer congestionamento.

De acordo com o Agesul, já foi iniciada a compactação do local, mas terá que ser construída uma nova galeria. Para isto será elaborado um projeto, que inclusive tem a previsão de aumentar a capacidade de vazão.

As equipes da Agesul também seguem ajudando na manutenção e recuperação de estradas não pavimentadas nas cidades no Sul do Estado, que foram mais afetadas em função das chuvas da semana passada. Muitas vias estão sofrendo com erosões. Ainda tem os trabalhos de tapa-buracos nas rodovias pavimentadas da região.