MPMS toma posse na nova Diretoria do CDEMP – Gestão 2024

Nos dias 29 de fevereiro e 1º de março de 2024, no Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o Diretor-Geral da Escola Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (ESMP-MS), Promotor de Justiça Fabio Ianni Goldfinger foi empossado como Secretário Executivo do Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil (CDEMP).

A abertura e condução da reunião ordinária foi realizada pela então Presidente do CDEMP, Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Amapá, Maria do Socorro Milhomem Monteiro Moro. A Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público, hoje conduzida pelo Conselheiro Paulo Cezar dos Passos, foi representada pelo seu Secretário Executivo, o Promotor de Justiça do MPMS Lindomar Tiago Rodrigues.

Na sexta-feira (1º/3), foram apresentadas as pautas e discutidas as tratativas para a realização dos cursos da Escola Nacional do Ministério Público (ENAMP) e iniciativas nacionais de cursos on-line; do curso de atualização em Direito Processual Civil, do curso Ministério Público Resolutivo proposto pelo Comitê Permanente Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva (CONAFAR); e do Curso Nacional Itinerante de Defesa do MP e Defesa da Democracia.

Sobre a pauta relativa ao curso de atualização em Direito Processual Civil, ficaram definidos como Coordenadores: o Promotor de Justiça do MPES Hermes Zaneti Junior; o Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Fernando da Fonseca Gajardoni e o Promotor de Justiça do MPMS Fábio Ianni Goldfinger. As inscrições para essa capacitação serão abertas no site da ESMP-MS

Diretoria

Além do Promotor de Justiça Fábio Ianni Goldfinger (Secretário-Executivo), tomaram posse na diretoria: o Promotor de Justiça Hermes Zanetti Junior (Presidente); a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Milhomem Monteiro Moro (Vice-Presidente); a Procuradora de Justiça Samia Saad Bonavides (Diretora Financeira); a Promotora de Justiça Karla Adriana Holanda Farias Vieira (Diretora para Assuntos Pedagógicos); e a Procuradora de Justiça Ana Maria Moreira Marchesan (Comissão de Assuntos Legislativos).

Titulares e Suplentes para o Conselho Fiscal do CDEMP

Também foram empossados como titulares e suplentes para o Conselho Fiscal do CDEMP os Procuradores de Justiça Sávio Renato Bittencourt Soares Silva e Paulo Antonio Locatelli; a Promotora de Justiça Joana D’arc Dias Martins; e os Promotores de Justiça Márcio Rosa da Silva; Adriano Godoy Firmino; e Tiago de Almeida Quadros.