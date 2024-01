Motociclistas representam 70% das mortes no trânsito em Campo Grande

Levantamento divulgado pelo Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito de Campo Grande (GGIT) mostra que os motociclistas representam quase 70% das mortes no trânsito na capital. Mesmo com a redução de 26% na comparação com 2022, no ano passado 40 motociclistas foram vítimas de acidentes. As informações são do Brasil 61.

Para reduzir a ocorrência de acidentes sobre duas rodas, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) desenvolveu, por meio de parcerias, um programa de prevenção. A diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo, explica as principais atividades realizadas durante a edição piloto do programa. Segundo ela, a partir de fevereiro as atividades devem retornar.

“Então, nós trabalhamos focados na escolha dos dispositivos de segurança. O corpo de bombeiros desenvolveu um curso de pilotagem segura sobre 2 rodas. Uma parte teórica e uma parte prática de pilotagem. Além disso, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul levou também os acadêmicos de enfermagem e medicina para orientações em relação aos procedimentos de primeiros socorros em relação às vítimas de acidente de trânsito. Também estiveram presentes as associações de ciclistas para orientar em relação ao uso da bicicleta elétrica. Esse ano nós vamos fazer outras edições em pontos diferentes da cidade”, diz.

A diretora destaca que os motociclistas ainda são um dos grupos mais vulneráveis aos acidentes de trânsito e que é necessário ter habilidade para pilotar o veículo.

“A motocicleta é um veículo rápido, acessível e econômico. Porém, atenção ao pilotar deve ser muito redobrada. O motociclista precisa, principalmente, ver e ser visto. Então, ter habilidade necessária para pilotar esse veículo é de suma importância para que você saia e retorne com segurança para sua casa”, destaca.

De acordo com a diretora de educação para o trânsito do Detran-MS, a ideia é que a iniciativa seja replicada em todo o estado.

Estatísticas

Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), de 2023, as frotas de automóvel e moto exercem forte impacto no ambiente urbano. Cerca de 52% da população mostra preferência por uso de carro particular, seguida da preferência por moto, com 28%, enquanto o ônibus representa apenas 1% da frota.

Conforme o levantamento, atualmente existem 32.474.102 motos circulando nos municípios brasileiros. Esse número representa aproximadamente uma (1) moto em cada seis (6) pessoas. Em Mato Grosso do Sul, o número de motocicletas já ultrapassa o número de 560 mil.