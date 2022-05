Mostra Radioteatro Experience convida o público a ouvir teatro na UFGD

O Núcleo de Artes Cênicas (NAC) da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) convida a todos e a todas para a Mostra Radioteatro Experience, que acontecerá neste sábado (21/05), das 9h às 10h30, no prédio do NAC/UFGD (Unidade 2 – Cidade Universitária). Serão apresentadas três obras: “Desvendando Mistérios: Era uma vez”, do grupo Vale a Pena Ouvir de Novo; “Quem Matou Joelma?”, do grupo Apocalipiso, e “Lendas Interurbanas: A Dama de Branco”, do grupo Sacine.

O diferencial do evento é que o público não irá ver os atores, somente ouvir o teatro enquanto pode desfrutar de um café coletivo. A plateia será recebida às 8h30 e será acomodada na sala Caixa Preta e seus arredores. Quem quiser, pode levar toalha e aproveitar o sol na grama que cerca o núcleo. A organização da mostra solicita aos participantes que, se possível, contribuam com o coffee break levando biscoitos e bebidas. “Vamos aguçar a escuta e o paladar”, estimula o coordenador do evento, Marcos Machado Chaves, professor da Faculdade de Comunicação, Artes e Letras (FACALE).

A experiência de ouvir teatro acontecerá da seguinte forma: os grupos estarão em uma sala, separados do público, com equipamento de tecnologia sonora montado com microfones, mesas especiais para sonoplastia e uma série de detalhes para proporcionar uma rica captação e edição em tempo real. Esse conteúdo será reproduzido em uma caixa de som onde a plateia estará na escuta. Após as apresentações, os grupos irão até os ouvintes presentes para receber os aplausos e, sobretudo, a energia dessa experiência diferente que potencializará o sentido auditivo e mostrará sua importância nas Artes Cênicas. O radioteatro e a radionovela fazem parte da história brasileira e do imaginário nacional e resgatar, estudar e experienciar essas linhas artísticas é um presente a todos e a todas que participarão do evento.

Abaixo, a ficha técnica das peças da Mostra Radioteatro Experience:

Desvendando Mistérios: Era uma vez

Grupo Vale a Pena Ouvir de Novo

Sinopse: O universo já conhecido e amado das fantásticas histórias dos contos de fadas está agora sob o olhar investigativo. Os detetives Bill e Samantha são chamados pela denúncia de um esquilo e vão até o bosque do reino encantado desvendar os mistérios de um desaparecimento sem qualquer evidência. A partir dos depoimentos, os suspeitos aumentam. Será que esse caso vai ser solucionado?

Elenco/Técnica: Ana Santos, Ângela Maria, Cadu Modesto, Caduts, Calixto, Elisa Peixoto, Fabrício Júnior, Kaori Honda, Loren Lopes e Paola Cristina.

Quem Matou Joelma?

Grupo Apocalipiso

Sinopse: Um jantar de noivado se transforma na cena de um crime e a detetive Krishina corre contra o tempo para descobrir quem matou Joelma.

Elenco/Técnica: Ady Cabral, Andy Angels, Bia Oliveira, Camila de Paula, Isabela Reis, João Vitor Melo, Laís Romão, Patrick Leite, Thiago Rotta e Verônika Zimermann.

Lendas Interurbanas: A Dama de Branco

Grupo Sacine

Sinopse: É Halloween e Mônica e sua turma decidem ir numa festa de Dia das Bruxas! O endereço marca uma velha casa abandonada, mas o que parecia ser apenas uma festa, acaba se revelando uma verdadeira história de terror.

Elenco/Técnica: Andrew Pereira, Bibia Assis, Guilherme Siebeneichler, Isabela Teles, Lorena Flumignan, Maria Serafim, Mariane Rodrigues e Vitor Rafael.

A orientação e a coordenação do evento foi elaborada pelo professor Marcos Machado Chaves (FACALE/UFGD), com apoio do Núcleo de Artes Cênicas (NAC) e Núcleo de Inovação e Comunicação (NIC).