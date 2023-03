Morre aos 60 anos o deputado Amarildo Cruz, do PT

Faleceu na tarde desta sexta-feira (17), em Campo Grande, aos 60 anos, o deputado estadual Amarildo Cruz (PT). Ele havia sido internado na tarde da última terça-feira (14) no Hospital Proncor, diagnosticado com quadro viral que evoluiu para miocardia.

Segundo informações do Campo Grande News, após significativa piora no estado de saúde com paralisação dos rins na madrugada de quinta-feira (16), ele passou o dia sendo submetido a procedimentos, mas não resistiu.

A família deixou o Hospital Proncor esperançosa no fim da tarde de ontem, mas no início da tarde de hoje, o irmão do deputado, Lincoln Cruz, informou o falecimento em grupo de WhatsApp. “É com uma dor imensurável que está dilacerando o meu coração que comunico o falecimento do meu querido irmão Amarildo Cruz”.

Segundo Lincoln, o deputado teve uma terceira parada cardíaca no início desta tarde. “Após estar lutando bravamente pela vida nos últimos três, quatro dias. Agradeço a todos que o amam, pelas orações e peço a Deus Pai Todo Poderoso, que o acolha em seu reino e conforte os nossos corações”.

O médico da família Pedro Smaniotto também confirmou o óbito, por volta das 12h40. “Infelizmente”, disse ao Campo Grande News, acrescentando que a esposa, Simone Lucena, estava ao lado do marido na hora da partida. Por volta das 13h15, familiares deixaram o Hospital Proncor aos prantos.

A internação – Na manhã de terça, o petista participou normalmente das atividades no parlamento, tanto que concedeu entrevistas e conversou com colegas. Mais tarde, no entanto, foi hospitalizado às pressas. Com quadro agravado, foi entubado na quarta-feira (15) e precisou passar por diálise devido à paralisação dos rins. Os familiares emitiram nota pedindo orações.