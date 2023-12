Míssil intercontinental é ‘advertência’ aos EUA, diz Kim Jong-un

Projétil poderia atingir qualquer parte dos Estados Unidos

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou nesta terça-feira (19) que o recente disparo de um míssil balístico intercontinental foi uma “advertência” aos Estados Unidos.

O teste ocorreu na última segunda-feira (18), quando o regime de Pyongyang lançou um projétil Hwasong-18, movido a combustível sólido, em direção ao Mar do Japão.

De acordo com a agência de notícias oficial KCNA, Kim disse que o míssil mostra qual seria a opção da Coreia do Norte caso os Estados Unidos “tomem uma decisão errada”.

“É uma poderosa advertência em vista da grave situação na qual a ameaça militar das forças hostis está se tornando cada vez mais clara e perigosa”, escreveu a agência.

O projétil percorreu uma distância de mil quilômetros, com altitude máxima de 6,5 mil quilômetros. No entanto, se seguisse uma trajetória normal, o míssil poderia voar por mais de 15 mil quilômetros, o suficiente para atingir qualquer parte do território americano.

O disparo ocorreu após um encontro de um grupo consultivo nuclear entre EUA e Coreia do Sul em Washington. De acordo com Pyongyang, essa iniciativa busca “simular uma guerra” com armas atômicas.

Além disso, a Coreia do Norte critica a chegada em Busan, no Sul, de um submarino americano de propulsão nuclear. “É uma ação provocatória para fazer da península uma base de recursos nucleares estratégicos dos EUA”, acusou a KCNA.

Em meio ao acirramento das tensões, Coreia do Sul, EUA e Japão lançaram um sistema de compartilhamento de dados de alarme sobre mísseis de Pyongyang e um plano de exercícios militares conjuntos.

Da AnsaFlash