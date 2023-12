Ministério dos Transportes autoriza obras de acesso à ponte bioceânica de Porto Murtinho

Empreendimento é parte de corredor que passa por Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, tornando-se fundamental para aumentar a integração entre os países da América Latina

O Governo Federal, por meio Ministério dos Transportes, autorizará o início das obras de acesso à ponte bioceânica que ligará Brasil e Paraguai, por Porto Murtinho (MS). Previsto no Novo PAC, o empreendimento na BR-267/MS tem 13,1 quilômetros de extensão e abrange o centro aduaneiro de controle de fronteira. Estão previstos R$ 472 milhões em investimentos federais no projeto. A assinatura da ordem de serviço para o início dos trabalhos está marcada para esta terça-feira (19).

A expectativa é que o novo corredor logístico conecte o Centro-Oeste brasileiro ao Paraguai e à Argentina, até chegar aos portos de Iquique e Antofagasta, no Chile. O empreendimento é importante para aumentar a integração entre os países, facilitando o transporte de cargas e passageiros, bem como estreitando as relações comerciais entre os países. As obras autorizadas no lado brasileiro darão acesso à nova ponte sobre o Rio Paraguai, que está em andamento e a previsão de conclusão é em 2025.

A solenidade de assinatura será em Campo Grande/MS, e contará com a presença dos ministros dos Transportes licenciado, Renan Filho, e interino, George Santoro; da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; e de representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), Executivo local e da bancada federal do estado, entre outros convidados.

Serviço

O que: Assinatura da ordem de serviço das obras de acesso à ponte bioceânica de Porto Murtinho (MS)

Quando: Terça-feira (19), às 11h no horário local

Onde: Centro de Convenções do Bioparque Pantanal – Avenida Afonso Pena 6001, Bairro Chácara Cachoeira – Campo Grande