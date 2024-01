Ministério da Justiça autoriza uso da Força Nacional no combate ao tráfico de drogas em MS

Decisão do Ministro da Justiça, Flávio Dino, foi publicada nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (12), o ministro Flávio Dino, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, determinou o emprego da Força Nacional em Mato Grosso do Sul. Os agentes atuarão em apoio à Polícia Federal. As informações são do Jornal Midiamax.

Conforme a publicação feita no Diário Oficial do Estado, fica autorizado o emprego da Força Nacional em apoio à PF no combate ao tráfico de drogas e de armas. Esse apoio vai acontecer em caráter episódico e planejado.

Ainda segundo a publicação, o emprego da Força Nacional acontece até 3 de maio. Na publicação do ministro não há detalhamento a respeito de quais cidades os militares irão atuar.

O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela diretora da Força Nacional de Segurança Pública.