+Milionária sorteia R$ 124 milhões nesta quarta-feira

Nesta terça-feira (16), Mega-Sena pode pagar R$ 21 milhões

Nesta quarta-feira (17), a 113ª edição da +Milionária sorteará R$ 124 milhões. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube e no Facebook das Loterias CAIXA.

A modalidade se destaca por oferecer diversos prêmios. Na aposta simples, o apostador precisa marcar seis números e dois “trevos”. Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 124 milhões e aplique na Poupança da CAIXA, receberá R$ 705,9 mil de rendimento no primeiro mês. Com o valor do prêmio, é possível adquirir cinco jatinhos particulares, com o custo de até R$ 24,8 milhões, cada.

Toda semana são realizados dois concursos da +Milionária, às quartas-feiras e aos sábados. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA. O valor de uma aposta simples, com seis números e dois trevos, custa R$ 6. Nas lotéricas também é possível participar dos bolões. Mais detalhes sobre a +Milionária na página da modalidade.