Mesmo incomodado com jejum de gols, Dudu projeta novos títulos pelo Palmeiras

Segundo Dudu, ‘seca’ incomoda, mas busca outras formas de ajudar a equipe dentro de campo

Dudu não vive uma fase artilheira pelo Palmeiras. Segundo a Gazeta Esportiva, esse jejum, porém, não atrapalhou a equipe que conquistou o Campeonato Paulista no último fim de semana. Ídolo, o camisa 7 da equipe de Abel Ferreira admitiu que a “seca” incomoda, mas destacou que busca outras formas de ajudar a equipe dentro de campo,

“Acho que incomoda. Atacante precisa fazer gols. Mas eu nunca deixo de trabalhar, de acreditar. Se não faço gols, ajudo o Palmeiras de alguma outra forma. Esse é meu objetivo. Sempre falo que, se for para eu não fazer gol esse ano e o Palmeiras conquistar todos os títulos que vai disputar, por mim está tudo bem”, disse o atacante em entrevista à ESPN.

Incluindo as três competições pelas quais o Palmeiras entrou em campo neste ano, Dudu atuou em 16 partidas, todas como titular. Apesar de não conseguir balançar as redes, o camisa 7 contribuiu com duas assistências, sendo a mais recente para o segundo gol de Gabriel Menino no 4 a 0 sobre o Água Santa, que rendeu a taça do Paulistão.

“Eu sempre penso no coletivo, antes do eu. Por isso, o Palmeiras é tão forte hoje: cada um que está ali dentro pensa primeiro no coletivo para, depois, pensar individualmente. Espero que esse ano possa ter ainda mais conquistas. Se for com gol, melhor ainda. Se não for, também está tudo bem”, continuou.

Somando suas duas passagens pelo Palmeiras, Dudu conquistou onze títulos: três Campeonatos Brasileiros (2016, 2018 e 2022), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2015), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023). O jogador, com status de ídolo para a torcida, mira ainda mais títulos.

“Eu sempre coloco na minha cabeça que sempre a mais importante é a próxima partida, o próximo treino, a próxima conquista. Acho que estamos fazendo isso muito bem aqui. Não só eu, como todo elenco, junto com comissão técnica, com as pessoas que trabalham no CT. A gente está muito feliz por essas conquistas, mas já procuramos a próxima. Já começou a Copa do Brasil, um campeonato difícil. No sábado, já tem o Brasileiro e, na quinta, a Libertadores. Não dá nem tempo de comemorar o título. A gente tem que estar pensando no próximo para ter mais conquistas”, finalizou.

A equipe de Abel Ferreira agora se prepara para estrear no Campeonato Brasileiro diante do Cuiabá. A bola rola neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.