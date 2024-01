Mesmo com um a mais, Corinthians decepciona novamente e perde do São Bernardo

Timão sofre a segunda derrota seguida no Paulistão

O Corinthians decepcionou a torcida novamente sofreu a segunda derrota consecutiva no Campeonato Paulista, neste sábado, por 1 a 0, para o São Bernardo. Mesmo com um a menos desde os 13 minutos do primeiro tempo, o Bernô anotou o único gol do jogo com Silvinho, no Estádio Municipal 1° de Maio.

Segundo a Gazeta Esportiva, com o resultado, o Timão fica na segunda colocação do Grupo C, com três pontos. Já o São Bernardo tem sete e ocupa o segundo lugar do Grupo D, atrás do São Paulo

O Corinthians tem como seu próximo compromisso o clássico contra o São Paulo. O Majestoso válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista será na terça-feira, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O São Bernardo, por sua vez, enfrenta a Inter de Limeira, na quinta-feira, às 19 horas, no Limeirão.

Primeiro tempo

O início do jogo teve pouca bola rolando. Logo aos três minutos, Lucas Lima acertou o pé no rosto de seu companheiro de equipe Vitor Ricardo e o jogador precisou de atendimento para fazer um curativo no corte. Pouco depois, o árbitro parou a partida novamente para revisar o lance de uma falta em Rojas e expulsou Rodrigo Souza, que atingiu o tornozelo do camisa 10 do Timão, aos 13.

A primeira boa chance do Corinthians aconteceu aos 16 minutos. Diego Palacios cruzou na área, mas a defesa cortou. a bola retornou para o equatoriano, que tentou por cima e parou em defesa de Alex Alves. O Timão chegou novamente aos 20. Maycon recebeu no meio da área, mas a finalização saiu fraca. Em seguida, em mais um ataque do Timão, Fagner recebeu na entrada da área e finalizou por cima da meta adversária.

O Corinthians, que vinha melhor no jogo, tomou um banho d’água fria aos 25 minutos. O São Bernardo avançou pela direita, Vitor Ricardo passou livre pela direita e cruzou para Silvinho, que apareceu livre na área e finalizou no canto de Cássio. O Bernô voltou a assustar aos 29, mas Raniele travou na hora certa a finalização de Romisson. Aos 37, Rojas cruzou na área e Yuri Alberto finalizou para defesa de Alex Alves.

Com 41 minutos, o Corinthians quase conseguiu o gol de empate. Rojas cruzou na área e a bola ficou com o Fausto. O camisa 5 não finalizou bem e o goleiro fez a defesa. Pouco depois, o argentino tentou novamente e mandou para fora. Nos acréscimos, o São Bernardo respondeu. Romisson, pela esquerda tocou para o meio da área, Lucas Lima soltou a bomba e acertou a trave direita de Cássio.

Antes de terminar essa etapa, o Corinthians perdeu Diego Palacios. O lateral estreante na equipe sentiu dores no joelho, precisou ser substituído e saiu de maca.

Segundo tempo

Aos 10 da etapa final, Romero desperdiçou chance clara de empatar a partida para o Timão. Após cruzamento, o paraguaio recebeu na área, finalizou direto e mandou para fora, próximo à trave do São Bernardo. Na sequência, resposta do São Bernardo, mas Cássio salvou o cabeceio de Davi Gabriel. Pouco depois, Maycon tentou da entrada da área e mandou por cima

O Timão melhorou um pouco no jogo e chegou bem ao ataque, aos 19. Raniele tentou de cabeça e no rebote Matheus Araujo finalizou muito por cima do gol de Alex Alves. A equipe se manteve no ataque, mas cometeu alguns erros nas conclusões das jogadas.

O duelo precisou ser paralisado por alguns minutos devido à fumaça causada por sinalizadores acesos nas arquibancadas. A equipe comandada por Mano Menezes tentou buscar pelo menos o empate e pressionou o adversário no fim, mas acabou sofrendo a segunda derrota seguida no Estadual.

Ficha Técnica

São Bernardo 1 x 0 Corinthians

Local: Estádio Municipal 1º de Maio

Data: 27 de janeiro de 2024, sábado

Horário: às 20 horas (de Brasília)

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Italo Magno de Paulo Andrade

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Lucas Lima, Silvinho e Alex Alves (São Bernardo); Matías Rojas, Caetano, Fagner (Corinthians)

Cartão vermelho: Rodrigo Souza (São Bernardo)

Gols:

São Bernardo: Silvinho (aos 25 minutos do 1°T)

São Bernardo: Alex Alves; Vitor Ricardo (Matheus Régis), Helder, Carrerette e Arthur Henrique; Rodrigo Souza, Lucas Lima e Romisson (Davi Gabriel); Lucas Tocantins (Wesley Dias), Kayke (João Carlos) e Silvinho (Hugo Sanches).

Técnico: Márcio Zanardi

Corinthians: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano (Romero) e Diego Palacios (Hugo); Maycon, Raniele, Fausto Vera (Gustavo Silva) e Matías Rojas (Matheus Araújo); Wesley e Yuri Alberto (Arthur Sousa)

Técnico: Mano Menezes