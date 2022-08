Mesmo com derrota para o Palmeiras, VP vê time motivado e determinado para duelo contra o Atlético-GO

Técnico português Vítor Pereira vê Corinthians motivado e determinado para os próximos desafios

O Corinthians perdeu neste sábado para o Palmeiras por 1 a 0 na Neo Química Arena, e viu aumento da vantagem do rival na liderança do Campeonato Brasileiro. Na semana passada o Timão perdeu para Flamengo, o que custou a eliminação na Copa Libertadores. Segundo a Gazeta Esportiva, mesmo com esses revés, o técnico português Vítor Pereira vê o time motivado e determinado para os próximos desafios, principalmente o desta quarta-feira contra o Atlético-GO, na Neo Química Arena, quando precisa reverter uma desvantagem de 2 a 0 para avançar às semifinais da Copa do Brasil. Para ele, o time melhorou de rendimento nas últimas partidas.

“Temos que criar situações de gols e fazer gols, não podemos ficar em branco como hoje (sábado). Eu acredito que, com a mesma determinação, a mesma coragem que jogamos hoje, essa será sem dúvida a motivação, a força com que devemos encarar o jogo, sabendo que temos que marcar gols e não permitir gol nenhum. Acredito que vamos dar uma boa resposta, sinceramente acredito que vamos dar uma boa resposta. Naturalmente, tem a eliminação da Libertadores, que do ponto anímico deixa sequelas, é uma coisa que nos afeta a todos. Hoje esta derrota é do futebol, muito injusto hoje, o futebol hoje foi muito injusto, mas é o que é. Demos uma boa resposta hoje e temos que dar uma boa resposta no próximo jogo. Acredito que vamos fazer um bom jogo e lutar para dar a volta na eliminatória”, disse.

Vítor Pereira lamentou mais uma vez a perda de jogadores. Seja por lesão, como os casos de Paulinho e de Maycon, ou por questões fora de campo, como a saída de Willian nesta semana ou a de Gustavo Mantuan, envolvido em uma troca com o Zenit St.Petersburg pelo centroavante Yuri Alberto.

“Perdemos, é assim. Se olharmos um bocadinho para os jogadores que perdemos, perdemos o Mantuan, que estava ligado à equipe; perdemos agora o Willian, que esteve fora um tempo, lesionado; perdemos o Maycon; perdemos o Paulinho, que nos faz muita falta, é um jogador de chegada, que quando sai cruzamento está na área, perdemos há muito tempo o Paulinho; perdemos o Jô, que era uma referência na área. O Yuri está chegando agora, com pouquíssimo tempo de trabalho para ligar com os outros. Vocês sabem como atacante das duas, uma: ou faz um gol e desbloqueia ou começa a sentir um bocadinho a ausência do gol. Estamos com dificuldades de criar e fazer gols. Tenho certeza absoluta de que é um comportamento que vou melhorar, não tenha dúvidas, desde que haja tempo para os ligar um bocadinho e trabalhar, vamos corrigir essa deficiência. Concordo com você que, neste momento, é uma realidade”, afirmou.

Sobre Róger Guedes e Yuri Alberto jogarem juntos, o treinador disse que as circunstâncias levam a isso. “Eu disse que eles não podiam entrar juntos em determinados jogos, que é quase impossível. Mas, nesse momento, que soluções nós temos? Perdemos o Willian e o Mantuan, os dois pontas. Nesse momento, temos o Gustavo (Silva) e o Adson, o Róger pode jogar como extremo pelo lado esquerdo. Para mim, não tem característica de extremo que eu gosto, eu gosto de ver extremo diferente. Mas vai ter que jogar, vamos ter que nos adaptar com trocas, ou ir para dentro e depois aparecer aberto, temos que encontrar dinâmicas entre os jogadores do ataque que nos permitam fazer gols. Estamos há um tempo sem fazer gols”, completou.