Mercado de trabalho de ciências agrárias está em ascensão e repleto de oportunidades

Para os formados em Agronomia, Produção Agrícola e Medicina Veterinária não falta emprego no MS

Para quem busca uma área em ascensão e repleta de oportunidades, as ciências agrárias são uma boa opção. Os cursos de Agronomia, Produção Agrícola e Medicina Veterinária são destaques em Mato Grosso do Sul, por inserir o recém-formado de forma rápida no mercado de trabalho.

De acordo com o Ministério de Agricultura e Pecuária – MAPA, o Valor Bruto da Produção Agropecuária – VBP – deste ano no MS é de R$ 69,6 bilhões, sendo 3,3% maior do que no mesmo período do ano passado. Já o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – Semadesc, Jaime Verruck, afirmou que a agropecuária é o responsável pelo crescimento do Produto Interno Bruto – PIB do Estado, sendo que este aumento pode chegar a 5,5% em 2023.

O coordenador do curso de Agronomia da UNIGRAN, Mateus Secretti, apontou que o mercado agrícola está em uma ascensão bastante positiva, como no setor de produção de alimentos, fazendo que a área necessite de profissionais especializados na área.

“Existem grandes áreas em ascensão para o médico veterinário. Nós somos reconhecidos como um estado importante na área de produção, sendo, portanto, uma área que sempre busca por profissionais capacitados para um crescimento muito maior”, completou o coordenador de Medicina Veterinária, Thiago Leite Fraga.

Mercado de Trabalho

Thiago destaca algumas áreas que têm ganhado notoriedade no mercado de trabalho. “Para quem quer seguir carreira com pequenos animas, especialidades como a clínica de felinos, cirurgia, patologia clínica e diagnóstico de imagem, vêm ganhando destaque e o mercado está sempre em busca destes profissionais”, comentou.

Além disso, o coordenador de veterinária afirma que, por conta dos impactos de doenças que afetam humanos e animais, a saúde vem percebendo cada vez mais da importância do médico veterinário para a manutenção da saúde, desde a fiscalização de produtos a responsabilidade de setores da saúde.

A coordenadora de Produção Agrícola, Cacia Leila Tigre Pereira Viana, ressalta as áreas de manejo fitossanitário, área de controle de plantas daninhas, doenças de plantas e insetos que causam danos econômico às culturas. “Para isso, o profissional precisa de estudar e ter um bom relacionamento com as mais diferentes áreas de conhecimento para que possa atuar com qualidade”, assegurou.

“Quando pensa em área de ascensão, a gente fala muito do uso mais eficiente de produtos químicos em campo, desde de pesticidas até adubações, visto que na pandemia tivemos uma restrição muito grande de adubos e isso fez com que a busca por alternativas ou até produtos mais eficientes ganhou bastante espaço no mercado. Hoje se fala muito de agricultura de precisão, do uso racional de produtos, de acordo com a necessidade do campo, visando aumento de produtividade de maneira mais sustentável”, ressaltou o coordenador de Agronomia, Mateus Secretti.

UNIGRAN

A UNIGRAN oferece os cursos de bacharel em Agronomia e Medicina Veterinária e o de Tecnologia em Produção Agrícola. Com uma infraestrutura e docentes de excelência, o Centro Acadêmico oferece uma formação generalista e prepara o estudante para o mercado de trabalho.

O ‘Cantão do Bosque’, onde se encontra Agronomia e Produção Agrícola, é localizado a menos de 500m da Instituição e comporta um complexo laboratorial e experimental para práticas dos cursos. Além disso, anualmente é realizado os eventos AgroTec e o Dia de Campo, de práticas acadêmicas.

E, para o curso Medicina Veterinária, a Instituição oferece uma ampla e completa Clínica Veterinária, com mais de 800m², uma Fazenda Escola de 520 hectares, espaço de Fisioterapia Animal, além de laboratórios de Análises Clínicas, de Doenças Infecciosas e Parasitárias, Anatomia Patológica, Fisiopatologia, Reprodução, Diagnóstico por Imagem e Odontologia Veterinária.

“Na UNIGRAN você encontra uma equipe de professores com ampla experiência em suas áreas, além de uma estrutura universitária única na região”, assegurou Thiago. “E, conforme os estudantes vão avançado no curso, vão se aprofundando cada vez mais nas áreas formadoras e com a possibilidade de por isso em prática em seus estágios proporcionados pelo curso, os incentivando, cada vez mais”, enfatizou.

Vestibular 2024

As inscrições para o vestibular UNIGRAN 2024 já estão abertas. Basta acessar o site unigran.br, clicar na aba ‘Vestibular’ e depois ‘Dourados’. Após preencher o formulário, é necessário fazer a redação.

Caso o candidato escolha não escrever o texto naquele momento, ele pode acessar a página em outro horário. Lembrando que o acesso é permitido por três vezes. O vestibular é on-line e 100% gratuito.