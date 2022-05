Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3 milhões nesta quarta-feira

A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira um prêmio de R$ 3 milhões para aquele que cravar sozinho as seis dezenas reveladas pela loteria.

O sorteio está marcado para as 20h, no Espaço da Sorte, que fica na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), e tem transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Para concorrer ao prêmio, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números no volante. É possível deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 4,50