Mega da Virada: Últimos dias para concorrer aos R$ 570 milhões

Apostas podem ser registradas até as 17h deste domingo (31)

As apostas para a Mega da Virada podem ser realizadas até as 17h deste domingo (31). O prêmio, estimado em R$ 570 milhões, é o maior da história das Loterias CAIXA. O sorteio do concurso 2.670 será realizado a partir das 20h em um estúdio de TV aberta e transmitido por diversas emissoras.

Para realizar seus jogos, o apostador tem à disposição as mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo Brasil, o portal Loterias CAIXA ou ainda o app Loterias CAIXA, disponível gratuitamente para usuários IOS e Android. Os clientes da CAIXA também podem fazer as apostas pelo Internet Banking CAIXA. O valor de uma aposta simples da Mega-Sena, com seis números, é de R$ 5.

Sonho de todo brasileiro:

Se apenas um ganhador acertar as seis dezenas da Mega da Virada e aplicar o prêmio na Poupança da CAIXA, receberá R$ 3,4 milhões em rendimentos mensalmente.

O concurso especial de fim de ano não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio é dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante, conforme regra da modalidade.