Medicamentos contrabandeados da Bolívia que seguiam para o Rio de Janeiro são apreendidos pelo DOF

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na manhã desta quinta-feira, oitenta frascos de medicamentos contrabandeados da Bolívia. O produto, que é utilizado para o tratamento de doença autoimune, teria como destino final o Rio de Janeiro.

A ação policial ocorreu durante uma abordagem para fiscalização da Operação Hórus, na rodovia MS-040, área rural do município de Ribas do Rio Pardo. O condutor, de 48 anos de idade, contou aos militares que trabalha como motorista de aplicativo e que foi contratado, por um homem que reside no Rio de Janeiro, para levar os medicamentos de Campo Grande até Presidente Epitácio onde, posteriormente, outra pessoa levaria até o destino final.

O homem não possuía a documentação fiscal e de importação dos remédios. Disse que um cidadão boliviano trouxe os francos até Campo Grande.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Campo Grande. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 463.150,00.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas e fazer denúncia através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e a ligação será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.