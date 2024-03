Mauricio tem solicitações atendidas pela Prefeitura

A Prefeitura de Dourados iniciou recentemente diversos serviços de tapa-buracos. Ao todo, 11 frentes de trabalho executam o trabalho em vários bairros, entre eles no Parque do Lago 1, atendendo solicitações do vereador Mauricio Lemes (PSB), como na Acácio Rios, entre as ruas Antônio Emílio de Figueiredo e Orestes Pereira de Matos e na rua Manoel Amaro de Matos, entre as ruas Takao Massago e Frederico Ferle.

Nesta semana também teve início os serviços de roçada nas áreas públicas do bairro Altos do Indaiá, atendendo solicitação do vereador, por meio de indicações protocoladas na Câmara Municipal.

Na região do BNH 2º Plano, foram executados os reparos dos bueiros da Rua Hayel Bon Faker, incluindo a reposição das grades de proteção nos locais onde não existiam. “Alguns bueiros eram sinalizados com pneus, e agora com este serviço irá propiciar maior segurança aos pedestres e motoristas que trafegam nestas vias”, comemora Mauricio.

Ainda atendendo o vereador, foi realizada a retirada da vegetação (aguapés) do lado do Ceper Antenor Martins. O serviço contou com o apoio da Secretaria de Agricultura Familiar e os alunos recém-ingressos na Guarda Municipal, que ajudaram na retirada dos aguapés que se proliferaram no lago. “Agradeço o prefeito Alan Guedes e secretarias competentes que prontamente atenderam nossas solicitações na Câmara”, conclui.