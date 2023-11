Mauricio solicita operação tapa-buracos em várias vias

A condição da pavimentação asfáltica em algumas regiões da cidade causa transtornos aos condutores de veículos e gera reclamações da população. Esta situação preocupa o vereador Mauricio Lemes (PSB), que tem solicitado, com frequência, que a prefeitura faça a manutenção das vias.

Esta semana, na 41ª sessão ordinária, realizada na noite de segunda-feira (28), Mauricio Lemes fez quatro indicações à administração municipal solicitando operação tapa-buracos em ruas importantes e de tráfego intenso de veículos.

O vereador pede ao prefeito Alan Guedes (PP) e ao titular da pasta de Serviços Urbanos, Marcio Antônio do Nascimento, que seja feita a operação tapa-buracos na Rua Firmino Vieira de Matos, entre as ruas Joaquim Teixeira Alves e Cuiabá. “A via, neste trecho, está deteriorada com asfalto antigo e cheio de buracos, precisando urgente de reparos, para evitar transtorno no trânsito local e garantir a segurança dos munícipes que transitam pelo local”, justifica ele.

O mesmo serviço Mauricio solicita para a Rua Antônio Emílio de Figueiredo, entre as ruas dos Missionários e Mato Grosso. Explica a solicitação pela necessidade de manutenção na pavimentação asfáltica, uma vez que a rua mencionada está cheia de buracos e tem causado transtorno no fluxo do trânsito local. “Essa situação apresenta dificuldade aos motoristas que transitam pela via, além de deixar a população insegura”, alerta, pedindo “atenção imediata para resolver a questão, visando não só a melhoria, mas a segurança da população”.

Outra via citada por Mauricio é a Rua Delfino Garrido, no Jardim Ouro Verde. Ele pede tapa-buracos em toda a extensão da via, “porque a rua está com asfalto cheio de buracos, precisando de reparos, pois tem prejudicado o trânsito”.

Patrolamento

Por fim, Mauricio Lemes solicita serviço de patrolamento na Rua Projetada A LD, próximo da Unei, na região do Jardim Laranja Doce. “A via precisa de patrolamento urgente, para melhorar suas condições, proporcionando uma superfície mais suave e uniforme, o que irá contribuir para segurança dos munícipes que transitam pelo local”, menciona o vereador.