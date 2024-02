Mauricio pede revitalização na Escola Indígena Tengatuí Marangatu

Em contato com lideranças das aldeias indígenas de Dourados, o vereador Mauricio Lemes (PSB) recebeu diversas solicitações, entre elas pedido de revitalização completa na Escola Municipal Indígena Tengatui Marangatu, localizada na aldeia Passo Piraju.

Neste sentido, o vereador encaminhou indicação nesta segunda-feira (26), na Câmara, solicitando da prefeitura a manutenção na estrutura do prédio, incluindo pintura, reparos hidráulicos e na rede elétrica, trocas de portas danificadas e principalmente serviços de roçada e limpeza em toda extensão da unidade escolar.

Mauricio ressalta que a Escola Tengatui Marangatu é considerada a maior escola da reserva indígena de Dourados, responsável pelo aprendizado e orientação pedagógica, envolvendo diversas famílias das aldeias adjacentes. “Em constante visitas a comunidade indígena tenho recebido reclamações de pais e responsáveis de alunos que cobram a manutenção desta escola e, assim, solicito que a Semsur disponibilize com urgência uma equipe até o local”, reforçou o vereador.

A indicação foi encaminhada ao prefeito Alan Guedes (PP), com cópias aos secretários municipais Marcio Antônio do Nascimento (Serviços Urbanos), Ana Paula Benitez (Educação) e Wellington Henrique de Lima (Governo).

Estrela Porã

Em outra indicação o vereador Mauricio solicitou melhorias no bairro Estrela Porã, como melhor sinalização no cruzamento da Via Parque com a rua Décio Martins Capilé e também serviço de roçada e limpeza na área verde, próxima ao Educandário Espírita Allan Kardec.