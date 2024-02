Mauricio pede base da Guarda Municipal nos bairros Estrela Porã e Ipê Roxo

Atendendo reivindicação dos moradores dos bairros Estrela Porã e Ipê Roxo, o vereador Mauricio Lemes (PSB) encaminhou indicação à administração municipal, solicitando a implantação de uma base da GMD (Guarda Municipal de Dourados), nas proximidades da Escola Estadual Rita Angelina e do Educandário Espírita Allan Kardec.

O pedido tem como justificativa o aumento de casos de violência nestas localidades, principalmente próximo das unidades de ensino. “Estes conjuntos habitacionais contam com mais de 15 mil habitantes, sendo oportuno a implantação de um posto da GMD, visando mais segurança e tranquilidade à população”, considera o vereador.

O documento foi encaminhado ao prefeito Alan Guedes (PP), com cópias à comandante da Guarda Municipal, Liliane Graziele de Souza e ao secretário municipal de Governo, Welington Henrique Rocha de Lima.

Sitioca Campo Belo

Em outra indicação encaminhada ao prefeito Alan e ao secretário de Governo do Estado, Rodrigo Perez Ramos e ao diretor-presidente da CCR MSVia, Waldo Edwin Leskovar, o vereador Mauricio pede melhorias no acesso à Sitioca Campo Belo, no sentido Dourados/Caarapó. “Em contato com moradores, fomos informados que a entrada desta localidade necessita de manutenção urgente, proporcionando maior fluidez no trânsito de veículos que acessam o local diariamente”, reforça Mauricio.