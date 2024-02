Mauricio Lemes tem pedidos atendidos pela Prefeitura

O vereador Mauricio Lemes (PSB) usou da tribuna da Câmara Municipal, durante a primeira sessão ordinária de 2024, para destacar diversas proposições de seu mandato, atendidas recentemente pela Prefeitura de Dourados, como serviços de tapa-buracos e promulgação de projetos de lei de sua autoria.

Mauricio citou serviços de tapa-buracos realizados na Rua Manoel Amaro de Matos, entre as ruas Takao Massago e Frederico Ferle, na Vila Toscana, nas ruas Olga Lima Melgarejo e Marcio Paiva, na Vila Toscana e na Rua Onofre Pereira de Matos. As indicações foram protocoladas na Câmara e encaminhadas ao executivo municipal.

Destacou também o recapeamento na Rua Ali Hassan Ghadie, no Parque Alvorada e limpeza dos canteiros centrais. Na região do Jardim Londrina, o vereador ainda destaca os serviços de roçada e canalização da água na Rua Liberdade, esquina com Rua Napoleão Laureano, nos fundos do Senac. “Esta é uma solicitação antiga da comunidade local, que há muito tempo sofria com alagamentos em período de chuvas prolongadas”, afirmou.

Mauricio Lemes destacou ainda a substituição das seis pontes de madeira, danificadas pelo tempo, distribuídas em toda a área do Parque Antenor Martins, conhecido Parque do Lago. “As novas pontes terão estrutura metálica e o piso formado por madeira plástica, material de alta durabilidade, sem necessidade de manutenção constante. Agradeço ao prefeito Alan Guedes pelo atendimento destas solicitações feitas pela população e encaminhadas ao nosso mandatado”, agradeceu Mauricio.