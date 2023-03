Maurício Lemes quer ampliar debate sobre duplicação da BR-163

Vereador diz que pela sua importância no contexto estadual, região Conesul não pode ser alijada do processo

O vereador Mauricio Lemes (PSB) manifestou, essa semana, da tribuna da Câmara de Dourados, sua preocupação com os rumos que tem tomado o processo de relicitação visando à duplicação da BR-163, rodovia federal que atravessa o Mato Grosso do Sul de norte a sul. Ele defende que sejam incluídos no debate todos os agentes públicos, entidades e associações classistas da região Conesul, dada a sua importância no contexto social, político e econômico do estado.

Para reforçar a luta, Mauricio propôs, e recebeu apoio dos demais vereadores, Moção de Apoio à Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados), que pleiteia junto a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) a realização de uma audiência pública em Dourados para debater sobre a inclusão da parte sul do Estado na concessão da BR-163, desde Nova Alvorada do Sul até Mundo Novo.

“A audiência pública é de extrema importância para obter sugestões e contribuições sobre a concessão de uma parte da BR-163, com quase 400 quilômetros e que passa por mais de 35 municípios na região da Grande Dourados”, justifica. “A rodovia necessita de melhorias urgentes, pois representa o setor produtivo, ao longo do trecho até a divisa com estado do Paraná”, pontua.

“É preciso que todos deem apoio à iniciativa da Aced, que manifesta legitima preocupação com empresários estabelecidos ao longo da margem da rodovia”, falou Mauricio, lembrando que as câmaras municipais de Fátima do Sul, Caarapó, Juti, Naviraí e Itaporã já se comprometeram em também pleitear a inclusão da região sul na concessão.

O vereador do PSB também manifestou apoio ao deputado federal Geraldo Resende (PSDB), que protocolou na ANTT, em Brasília, solicitação de audiência pública para discutir o formato de concessão da BR-163. O parlamentar, manifestou preocupação com a exclusão do trecho sul da rodovia, não contemplando as demandas da região da Grande Dourados. Pela proposta da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a relicitação prevê concessão apenas no trecho do entroncamento de Nova Alvorada do Sul até a divisa com Mato Grosso.

Mauricio Lemes defende discussão profunda e o engajamento de lideranças políticas e empresários do sul do Estado pela inclusão do trecho sul da rodovia na concessão. “É uma região extremamente importante para a nossa produção, para todas as pessoas que circulam por aqui e que estão sendo alijadas desse processo de discussão. Portanto, não só a Câmara de Dourados, como câmaras de vários municípios aqui do entorno estão empenhadas junto conosco para discutirmos isso e levar segurança para a nossa gente”, disse.

Para o vereador douradense, “caso essa concessão seja aprovada sem que dê a atenção devida à nossa região, só daqui a 30 anos nós vamos ter um processo novamente para poder discutir a duplicação, que é um assunto extremamente relevante para os dias de hoje”.