Mauricio Lemes pede trabalho de limpeza e roçada para parque e avenidas

O vereador Mauricio Lemes (PSB) solicitou para a prefeitura de Dourados, através da Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), serviço de limpeza e roçada para o Parque Victelio De Pellegrin, na região do bairro Jardim Novo Horizonte e também para a Avenida Joaquim Teixeira Alves no cruzamento com a Avenida Aziz Rasselen, na região do Centro.

As duas indicações do vereador foram apresentadas na 12ª Sessão Ordinária da Câmara de Dourados, direcionadas ao prefeito Alan Guedes (PP) e também ao secretário municipal de Serviços Urbanos, Romualdo Diniz.

Conforme destacado por Mauricio, os trabalhos se fazem necessários com urgência em ambas as regiões, já que o mato está muito alto e causando transtornos.

No Jardim Novo Horizonte, o momento de lazer da população no parque está comprometido pelo mato e sujeira, que também oferece riscos de proliferação do mosquito Aedes aegypti e animais peçonhentos. Para garantir a segurança e tranquilidade dos frequentadores, moradores da região solicitaram a ajuda do vereador para o encaminhamento de um pedido de urgência. O mesmo aconteceu com relação ao mato alto e lixo no cruzamento das Avenidas Joaquim Teixeira Alves e Aziz Rasselen.

Demais indicações

Ainda na 12ª sessão do ano, Mauricio encaminhou indicação para o prefeito, com cópia ao secretário municipal de Governo, Wellington Henrique Rocha de Lima, além do secretário da Semsur, Romualdo Diniz, para que seja feita a manutenção do ponto de ônibus localizado na Rua Manoel Santiago, próximo à Unigran (Centro Universitário da Grande Dourados), com a troca de lâmpadas do poste que fica em frente.

Isso porque o banco do ponto de ônibus que acolhe os universitários que utilizam o transporte público está quebrado, fazendo com que os usuários tenham que aguardar em pé até a chegada do coletivo. E a falta da iluminação faz com que os acadêmicos que estão aguardando fiquem no escuro, o que traz riscos à segurança deles.

Por fim, também foi apresentada uma indicação para o prefeito e os secretários de Governo e Serviços Urbanos para que seja realizado um serviço de tapa buracos na Rua Maria da Glória, esquina com a Rua Major Capilé.

Esse local tem buracos no asfalto e a situação tem causado muitos acidentes. Com o objetivo de evitar essas ocorrências e garantir segurança aos douradenses que transitam diariamente por essa rua, o vereador encaminhou o pedido em caráter de urgência.