Mauricio Lemes pede revitalização do Parque dos Ipês

O vereador Mauricio Lemes está solicitando da prefeitura de Dourados, por meio de indicação ao prefeito Alan Guedes, com cópia ao secretário de Serviços Urbanos Romualdo Diniz, que seja feita a revitalização do parque infantil, bem como a troca da areia do parque e da quadra de vôlei, no Parque dos Ipês.

Ele justifica que o Parque dos Ipês é um dos cartões postais do município e está com alguns de seus brinquedos quebrados e enferrujados, oferecendo risco de machucar as crianças, e a areia tanto do parque como a da quadra de vôlei precisa ser renovada. “Para garantir mais segurança e um melhor momento de lazer aos que frequentam o parque, solicito a realização dos serviços com urgência”, pede.

Mauricio também indicou à prefeitura a limpeza e roçada do canteiro central na Rua Melvin Jones, em toda sua extensão. “O mato alto está prejudicando a visibilidade dos motoristas, além de ser mais propício para o aparecimento de animais peçonhentos, acúmulo de lixo e proliferação de mosquitos”, salienta.

O vereador ainda solicitou operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua Ponta Porã, pois “a via está repleta de buracos e esses têm causado transtorno no trânsito”, alerta.

Por fim, o vereador solicitou da prefeitura, por meio da Agetran (Agência Municipal de Transportes e Trânsito), a construção de uma faixa elevada em frente à Escola Municipal Professor Manoel Santiago de Oliveira, no bairro Vila Rosa, com finalidade de proporcionar mais segurança e acessibilidade aos pedestres e as crianças que estudam na escola. “A faixa é uma garantia de segurança para a passagem em vias de grande circulação de veículos, especialmente próximos a escolas, que o movimento de pais e alunos é intenso. Com a realização da obra, haverá mais segurança aos que ali transitam”, justifica Mauricio Lemes.