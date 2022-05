Mauricio Lemes pede limpeza e roçada em Ceim

Em indicação à Prefeitura de Dourados, o vereador Mauricio Lemes (PSB) está solicitando que sejam realizados serviços de limpeza e roçada no entorno do CEIM (Centro de Educação Infantil Municipal) ‘Sebastião Vieira Soares’, na região do Parque das Nações I.

No documento, endereçado ao prefeito Alan Guedes (PP), com cópias aos secretários Wellington Henrique Rocha de Lima, de Governo, e Romualdo Diniz Salgado Junior, Mauricio justifica que os serviços de manutenção se fazem necessários “porque o mato está alto, propício ao aparecimento de animais peçonhentos, além de acúmulo de lixo e proliferação de mosquitos”. A ação, segundo ele, irá garantir segurança e tranquilidade das crianças e servidores que frequentam o CEIM.

Mauricio Lemes também solicitou a limpeza e roçada na Rua Vereador Aguiar de Souza, onde o mato também está alto, atrapalhando a circulação de pedestres pela calçada. “A limpeza irá evitar o acúmulo de lixo e proliferação de mosquitos, garantindo a segurança e tranquilidade dos moradores”, diz, pedindo urgência na realização do serviço.

O vereador solicitou ainda a instalação da rede elétrica na feira livre no BNH 1º Plano. Explica que após a reforma da estrutura da feira livre, ainda não foi instalação a rede elétrica e os feirantes precisam da energia para que possam trabalham até o horário de costume.

Por fim, Mauricio solicitou do prefeito e secretários, que determinem a realização de operação tapa-buracos na Rua Oliveira Marques, em toda sua extensão. Justifica que o asfalto está com vários buracos devido ao desgaste natural, a ação do tempo e o grande fluxo de veículos. “É importante o reparo para proporcionar segurança aos munícipes que utilizam da via diariamente, além de oportunizar melhor trafegabilidade de veículos”, diz.