Matrículas abertas: confira os cursos técnicos mais procurados no Senai

A formação abre portas no mercado de trabalho, mas saber escolher as áreas com mais oportunidades de emprego facilita o ingresso na profissão. Para ajudar a traçar um futuro com chances de sucesso ainda maiores, listamos quais os cursos técnicos mais procurados no Senai em Mato Grosso do Sul.

Para os interessados, as matrículas para os cursos em 2024 estão abertas e podem ser feitas até março pelo meufuturoagora.com.br. São 1.650 em dez município para quem planeja trabalhar na indústria.

Confira os cursos técnicos mais procurados do Senai:

1º – Técnico em eletrotécnica – O técnico em eletrotécnica é uma formação no qual se obtém conhecimentos para atuação em diversas áreas da eletrotécnica, sendo um profissional que planeja, projeta, executa e faz manutenções em instalações elétricas residenciais, comerciais, industriais e rurais;

2º – Técnico em segurança do trabalho – O curso técnico em segurança do trabalho tem como objetivo formar profissionais que conheçam, além das normativas técnicas, os procedimentos de segurança e questões que envolvam saúde e higiene;

3º – Técnico em manutenção automotiva – O curso habilita profissionais técnicos de nível médio em manutenção automotiva, visando suprir a demanda do mercado por profissionais qualificados para atuarem com manutenção, diagnóstico mecânico e eletroeletrônico em veículos automotivos.

4º – Técnico em automação industrial – O técnico em automação industrial elabora desenhos técnicos, produz diagramas para a calibração de máquinas em campo, executa manutenções elétricas, medições e testes em variados equipamentos, coordena equipes, planeja projetos, e outros;

5º – Técnico em mecânica – Os formados nesta área exercem atividades relacionadas à construção, montagem, manutenção e reparos de equipamentos que funcionam mecanicamente;

6º Técnico em química – O técnico em química oferece diversas possibilidades de ingresso nas indústrias, seja atuando em processos industriais de transformação de matérias-primas, no desenvolvimento de novos produtos ou em laboratórios, com análises de substâncias e controle de qualidade de produtos.

7º – Técnico em celulose e papel – O técnico em celulose e papel será capaz de enfrentar os desafios e se destacar em uma variedade de funções, desde engenharia de processos até gestão ambiental. O profissional será qualificado para controlar as plantas industriais para a obtenção de celulose e fabricação de papel, além de atuar no controle de processos, análise de laboratório, controle de qualidade, manutenção e outras atividades relacionadas à produção.

Três dos cursos mais procurados estão entre os 10 com maiores taxas de ocupação de egressos no Brasil, segundo o Sistema de Acompanhamento de Egressos do Senai, painel 2021-2023. São eles: técnico em eletrotécnica, técnico em automação industrial e técnico em mecânica. Também possuem alta taxa de empregabilidade e são oferecidos pelo Senai os cursos de técnico em alimentos e técnico em refrigeração e climatização.

Serviço – Mais informações pelo WhatsApp (67) 9263-9000.