Mato Grosso do Sul encerra 2023 com mais de 13 mil transações de veículos via carteira digital de trânsito

Por meio da ferramenta venda digital, disponível na Carteira Digital de Trânsito (CDT), ocorreram 13.731 transações comerciais de veículos em 2023 na Bahia. A possibilidade de comprar e vender veículos automotores por meio da CDT já é uma realidade em quase todo o Brasil. No total, 20 unidades da Federação já aderiram à funcionalidade criada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Com a venda digital, é possível realizar a transação comercial de automóveis sem necessidade de reconhecer firma ou assinar contrato em papel, com a assinatura digital do gov܂br e biometria facial. Para consolidar a venda, o novo proprietário precisa apenas ir ao departamento de trânsito local para fazer a vistoria e realizar a transferência do veículo.

Em 2023, o aplicativo possibilitou a realização de 334.747 vendas digitais em todo o país. A Senatran aguarda a adesão à ferramenta do Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Paraíba e Santa Catarina, que ainda não oferecem essa facilidade.

Como funciona

• O aplicativo permite a realização de uma transação mais rápida e simples.

• A segurança é garantida pela exigência de login do usuário com conta prata ou ouro, na plataforma gov.br, além de biometria facial para a assinatura digital.

• Feita a operação, o proprietário precisa apenas se dirigir ao Detran local para fazer a vistoria e realizar a transferência do veículo.

• Somente proprietários de veículos com documentos emitidos a partir de 4 de janeiro de 2021, quando o antigo Documento Único de Transferência (DUT) foi substituído pela versão digital (ATPV-e), podem desfrutar da facilidade.