Marquinhos solicita sala de fisioterapia no distrito de Nova Itamarati

Vereador também apresentou indicação solicitando pavimentação asfáltica no bairro Jardim Ivone

O vereador Marquinhos apresentou indicação solicitando que seja implantada uma sala com atendimento especializado de fisioterapia no distrito de Nova Itamarati. Ele também apresentou indicação em que indica ao município a necessidade de executar projeto de pavimentação asfáltica no bairro Jardim Ivone.

Na primeira indicação, Marquinhos solicita ao prefeito Eduardo Campos, com cópias do documento encaminhadas para o secretário de Obras e Urbanismo, André Manosso, e secretário municipal de Saúde, Dr. Patrick Carvalho Derzi, através da qual faz a reivindicação do atendimento especializado de fisioterapia no setor público de saúde do distrito de Nova Itamarati. “O referido local necessita urgentemente da criação de uma sala, exclusivamente para atendimentos fisioterapêuticos para que os usuários possam contar um ambiente especializado, garantindo dessa forma mais qualidade de vida”, justificou o vereador Marquinhos.

Em uma outra indicação, o vereador Marquinhos solicitou ao prefeito Eduardo Campos e ao secretário de Obras e Urbanismo, que seja executado projeto de pavimentação asfáltica no bairro Jardim Ivone. “A pavimentação é um sonho antigo dos moradores, que hoje sofrem com a lama no período de chuvas, prejudicando o deslocamento de veículos e pedestres e na época de estiagem sofrem com muita poeira, o que causa problemas de saúde, principalmente do sistema respiratório”, destacou o vereador.