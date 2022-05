Marquinhos reitera pedido de asfalto para ruas do Ipê I e melhorias para posto de saúde

O vereador Marquinhos solicitou durante a sessão ordinária desta terça-feira, 10 de maio, a reforma e aquisição de cadeiras no Posto de Saúde Jardim Alegrete. O pedido foi encaminhado ao prefeito Hélio Peluffo Filho, com cópia ao Secretário Municipal de Saúde, Dr. Patrick Derzi.

Em sua justificativa, o vereador explicou que “Faço esta indicação a pedido dos usuários do local, pois é necessária a manutenção das cadeiras que estão danificadas, além da aquisição de novas para o local para atender a grande demanda de usuários”, explicou o vereador Marquinhos.

Asfalto

Durante a sessão ordinária, o vereador Marquinhos reiterou a indicação nº 84/2022, na qual solicita que seja feita pavimentação asfáltica nas ruas não pavimentadas no bairro Ipê I.

De acordo com o vereador, a referida indicação tem a finalidade de promover mais qualidade de vida e segurança no trânsito. “A pavimentação asfáltica visa garantir que os moradores possam transitar com comodidade e segurança, principalmente em tempos de chuva”.

Patrolamento e cascalhamento

O vereador Marquinhos encaminhou a terceira indicação ao prefeito Hélio Peluffo Filho com cópia ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso, solicitando patrolamento e cascalhamento com compactação na Rua Imperatriz, no bairro Residencial Manoel Padial Urel.

Diante da justificativa do vereador, “esta é uma solicitação feita pelos moradores que ali residem, pois com as recentes chuvas parte da rua encontra-se alagada gerando prejuízos e contratempos aos moradores e comerciantes que vivem e trabalham naquela localidade”, concluiu o vereador Marquinhos.