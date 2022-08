Marquinhos apresenta “Governo do Cuidado” para garantia de direitos fundamentais 

Marquinhos Trad tem como projeto para Mato Grosso do Sul um “Governo do Cuidado”. Este é o tema de um dos cinco eixos do Programa de Governo, que neste capítulo propõe soluções para saúde, inclusão social, moradia, segurança, esporte e lazer.

Com foco na promoção da vida, dos direitos fundamentais e cidadania para as pessoas em todas as regiões, projetos para enfrentamento à crise econômica com programa de combate à fome e à pobreza. O Programa “Prospera Jovem”, que assegurará a permanência do jovem na escola por meio de bolsas de estudo e o fomento e estímulo ao empreendedorismo e pequenos negócios, também fazem parte da proposta.

“São prioridades questões urgentes, principalmente, para as pessoas mais vulneráveis, que terão a força do nosso trabalho para melhoria da sua qualidade de vida. É um capítulo muito importante do nosso Programa de Governo, onde também temos propostas para realizar o sonho de uma moradia digna para as pessoas, um problema que após dois governos e 16 anos, não diminui, com mais de 80 mil pessoas à espera de uma moradia digna para viver com sua família”, justificou Marquinhos.

Para prevenção de riscos sociais, está previsto o fortalecimento dos serviços de Proteção Social Básica para apoio às famílias e redução da vulnerabilidade social, com acesso a direitos para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Na saúde, a modernização e fortalecimento da rede pública com a estruturação dos núcleos regionais; investimento na atenção primária e a modernização com a teleinterconsulta, reduzindo deslocamentos e priorizando a prevenção para melhoria da qualidade de vida do sul-mato-grossense.

A segurança pública terá como prioridade a modernização com investimento em estrutura física, logística e recomposição do efetivo, com aperfeiçoamento de ações preventivas e repressivas a roubos, homicídios e criminalidade em geral, incluindo atenção à faixa de fronteira, que abriga 50% da população do Estado.

Marquinhos vai ampliar os investimentos na Cultura, Esporte e Lazer, com projetos para democratização do acesso à cultura, assegurando alcance de todos. Os projetos terão como prioridade eventos para revelação de novos talentos e diversidade de artistas locais.

O Programa Integrado de Incentivo ao Esporte e Lazer, Movimenta MS, será realizado em parceria com os municípios. Com o apoio do Estado na estruturação dos espaços públicos de esporte e lazer, será possível ampliar e diversificar as ações, resultando na promoção da saúde de toda a população.