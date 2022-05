Marfrig oferece 13 vagas de emprego na unidade de Bataguassu

Oportunidades são para as funções de operador de sala de máquina, supervisor de rastreabilidade e pedreiro

A Marfrig, líder global em produção de hambúrgueres e uma das maiores empresas de carne bovina do mundo, anuncia 13 vagas de emprego na unidade de Bataguassu, no Mato Grosso do Sul. As oportunidades são para as funções de operador de sala de máquina, supervisor de rastreabilidade e pedreiro. Os candidatos selecionados terão como benefícios refeitório no local, vale-alimentação, convênio com farmácias, transporte fretado, plano odontológico, plano médico e seguro de vida.

A seleção dos candidatos já teve início e termina em 30 de maio. Os interessados devem comparecer na unidade de segunda a sexta-feira, às 8h, com documentos pessoais, currículo e uma caneta. Endereço: Rodovia BR 267, Km 35, sem número, Zona Rural, Bataguassu/MS.

Sobre a Marfrig

A Marfrig é uma das companhias líderes em carne bovina e maior produtora de hambúrguer no mundo, com receita líquida de 22,3 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2022 e capacidade diária de abate de mais de 29.100 bovinos em suas unidades da América do Sul e América do Norte, bem como capacidade de produção de 222.000 toneladas de hambúrgueres por ano. Emprega mais de 30.000 colaboradores, distribuídos em 31 unidades produtivas, processa e comercializa carne in natura, produtos processados, pratos prontos à base de carne bovina, produtos complementares e derivados de carne, além de couro para os mercados doméstico e internacional. Reconhecida pela qualidade de seus produtos e por sua atuação sustentável, a Marfrig mantém projetos pioneiros para a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais.