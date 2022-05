Marcos Estevão empossado imortal da Academia de Letras

O novo acadêmico assumiu, em sessão solene na sede da ASL, a Cadeira nº 24

O escritor e médico psiquiatra Marcos Estevão dos Santos Moura foi empossado pela Academia Sul-Mato-Grossense de Letras como novo imortal entre os acadêmicos integrantes da Casa de Literatura e Cultura. Em sessão solene na sede na ASL, sua diplomação o levou a ocupar a Cadeira nº 24, em sucessão ao acadêmico e escritor Francisco Albuquerque Palhano, falecido em dezembro de 2020.

“A arte tem o poder de sobreviver às maiores desgraças e fazer delas histórias poéticas, romanescas, pinturas etc.”, disse marcos Estevão em seu discurso de posse, ao considerar que o entender da angústia do ser humano tem um momento enriquecedor, que é o de “levar à pessoa que sofre o conhecimento de que o sofrimento não é apenas dela e que existe alguém que pode compreendê-la.” Estevão afirmou procurar “ser a alma humana, que além de ouvir, escuta; que além de ver, percebe; que além de redigir, escreve. E escrevo porque sempre convivi com os escritores, visto que à minha mesa de cabeceira eu estendia seus livros.”

Marcos Estevão Moura foi saudado pelo acadêmico Rubenio Marcelo; em seu pronunciamento, destacou que o novo acadêmico vem “somar conosco na busca dos ideais das letras e das palavras, honrando os compromissos permanentes com os desígnios da cultura, e especialmente com a Literatura, que é a salvaguarda do pensamento humano.” Para Rubenio Marcelo, faz-se necessário ter “natural conscientização de que a imortalidade do escritor não vem com a Academia, mas sim com a sólida potencialidade da sua obra e com a flama vital do seu reconhecido trabalho através dos tempos.”

Marisa Serrano, vice-presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, presidiu a solenidade de posse (conduzida conjuntamente com o secretário-geral da ASL, Valmir Batista Corrêa) do agora imortal Marcos Estevão, e ressaltou a renovação que a ASL vem fazendo em seus quadros, após a perda de importantes acadêmicos que recentemente passaram a ser saudosos na academia estadual de letras. Para ela, é muito importante “a responsabilidade de novos membros em dar continuidade ao grande respaldo intelectual, cultural e literário do grande acervo de talentos e obras que sempre aqui habitaram a ASL”.

A pauta cultural da posse teve apresentação da referência musical sul-mato-grossense Lenilde Ramos, consagrada intérprete e instrumentista, e que além de música é escritora e ocupante da cadeira 31 da ASL.

O novo Imortal

Marcos Estevão dos Santos Moura é escritor e médico psiquiatra, sendo autor de diversos livros nas áreas literária e técnica: “A Caserna em Versos e Rimas e um Pouco de Prosa” (2010), “Meu Nome é Romualdo” (2016), “Dependência Química – Uma Prisão de Ponta-cabeça” (2016), “Pedaços de Mim” (2017), “Circulus Libenter” (2019) e “Távola de Palavras e Silêncios” (2021). Participou ainda em inúmeras coletâneas e antologias. Na área profissional, Marcos Estevão é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Pará/UFPA, sendo Mestre em Psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ com títulos de especialista em Psiquiatria e em Psiquiatria Forense pelas Associação Brasileira de Psiquiatria/ABP e Associação Médica Brasileira/AMB, entre outras graduações – como no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina -, tendo ainda participado de inúmeros cursos no Brasil e no Exterior, entre eles em Honolulu, USA. Entre suas atividades atuais, além de Diretor Técnico e Clínico da PROMAGNI – Estimulação Magnética Transcraniana, participa de diretorias de Associações, Câmara Técnica e Conselhos diversos em Campo Grande-MS. Médico Psiquiatra R/1do Exército Brasileiro, foi também Médico Psiquiatra da UFMS de 1996 a 2008. Natural de Belém-PA, reside em Campo Grande-MS desde 1993. Entre outros reconhecimentos concedidos, foi condecorado com o título honorífico de Cidadão Sul-Mato-Grossense, pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul (2015) e Mérito pela Valorização da Vida, pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), em reconhecimento à significativa contribuição nas ações de implementação e fortalecimento da Política Nacional sobre Drogas (2010).

Sobre a ASL – A Academia Sul-Mato-Grossense e Letras foi fundada no dia 30 de outubro de 1971 e comemora seu Cinquentenário. A defesa da língua portuguesa, cultivo da arte literária e todas as expressões artísticas, zelando e incentivando as derivações da cultura nacional e estadual, é a expressão de sua atuação marcante. Constitui uma das casas culturais de maior representação no cenário sul-mato-grossense, reunindo os maiores escritores de Mato Grosso Sul. Mais informações sobre a ASL e seus acadêmicos encontram-se no site www.acletrasms.org.br .

Os atuais membros da ASL são: Abrão Razuk; Altevir Soares Alencar; Américo Ferreira Calheiros; Ana Maria Bernardelli; Antonio João Hugo Rodrigues; Augusto César Proença; Elizabeth Fonseca; Emmanuel Marinho; Enilda Mougenot Pires; Francisco Leal de Queiroz; Geraldo Ramon Pereira; Guimarães Rocha; Henrique Alberto de Medeiros Filho; Humberto Espíndola; Ileides Muller; José Couto Vieira Pontes; José Pedro Frazão; Lenilde Ramos; Lucilene Machado Garcia Arf; Marcos Estevão Moura; Maria Adélia Menegazzo; Marisa Serrano; Orlando Antunes Batista; Oswaldo Barbosa Almeida; Paulo Corrêa de Oliveira; Paulo Sérgio Nolasco dos Santos; Paulo Tadeu Haendchen; Pe. Afonso de Castro; Pedro Chaves dos Santos Filho; Raquel Naveira; Reginaldo Alves de Araújo; Renato Toniasso; Rubenio Marcelo; Samuel Xavier Medeiros; Theresa Hilcar e Valmir Batista Corrêa. Sérgio Fernandes Martins foi eleito e aguarda solenidade de posse.