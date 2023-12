Marcio Pudim pede melhorias para capela mortuária de Vila Vargas

Dar à capela mortuária do distrito de Vila Vargas, melhores condições de acomodação aos usuários é objetivo do vereador Márcio Pudim (PSDB), explicitada em ofício encaminhado ao deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) recentemente.

No documento, o vereador solicita ao deputado que interceda junto ao governo do estado e à concessionária Energisa, visando à instalação de um novo padrão de energia elétrica no imóvel onde funcionou o destacamento da Polícia Militar e atualmente serve como capela mortuária, no distrito de Vila Vargas.

Marcio Pudim explica que o extravio do antigo padrão de energia torna imprescindível a colocação de um novo padrão para viabilizar a instalação e o uso de um aparelho de ar-condicionado na capela.

O vereador ainda justifica que é crucial a gestão do deputado junto ao Estado, considerando que este já é responsável pelo pagamento da ligação de água no referido imóvel.

“Esperamos contar com a atenção e sensibilidade dos governantes para que seja possível melhorar as condições na Capela Mortuária de Vila Vargas”, menciona o vereador, que já recebeu da assessoria do deputado Zé Teixeira a confirmação de indicação ao governo do estado e à direção da Energisa, solicitando um novo padrão de energia elétrica no imóvel onde funciona a capela.