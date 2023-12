Márcio Pudim apresenta indicações para melhoria da infraestrutura urbana

Em demonstração de seu comprometimento com o bem-estar da comunidade local, recentemente o vereador Márcio Pudim (PSDB) apresentou, à prefeitura, quatro indicações estratégicas para aprimorar a infraestrutura urbana em pontos cruciais de Dourados. Visa buscar soluções práticas e efetivas para as demandas da população, colaborando ativamente ao desenvolvimento e aprimoramento do município.

Na Indicação 2.325/23, solicita, ao prefeito e à Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran), revitalização da sinalização horizontal, conserto da iluminação pública e poda de árvores no cruzamento das ruas Albino Torraca e Manoel Santiago, perto da Faculdade Anhanguera. “Essa ação visa não apenas a segurança viária, mas também a valorização do espaço urbano”, justifica.

Por meio da Indicação 2.324/23, Pudim solicita a reposição de uma placa indicativa de “Pare” na Rua Ponta Porã, esquina com a José de Alencar. A iniciativa destaca a atenção do vereador aos detalhes que contribuem para a organização do trânsito e a prevenção de acidentes.

Já na Indicação 2.326/23, para garantir a segurança dos pedestres e a fluidez do tráfego, fez pedido de um estudo técnico para avaliar a possibilidade de instalação de redutores de velocidade (conhecidos popularmente como quebra-molas ou lombadas) na Rua Monte Alegre, em trecho que corta o Jardim Ouro Verde e o Jardim Maracanã.

Por fim, na Indicação 2.327/23, Pudim direciona seus esforços para a limpeza urbana em trecho da Rua Fradique Correa, entre a Antônio Pedro da Silva e a Miguel Arcanjo. Segundo ele, ambientes limpos e saudáveis contribuem para a melhora da qualidade de vida dos douradenses.